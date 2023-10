Jednostki sił specjalnych uruchomiły protokół awaryjny i potwierdziły, że była to jednorazowa pielucha dla dorosłych. Napisała w oświadczeniu policja Panamy.

Sytuacja kryzysowa została bardzo szybko opanowana

Policja Panamy opublikowała zdjęcia na X podejrzanego ładunku, na których wyraźnie widać, że nie jest to bomba, a jednorazowa pielucha dla dorosłych. Przedmiot został znaleziony w jednej z toalet samolotu.

114 pasażerów musiało opuścić pokład samolotu, w związku z zaistniałą sytuacją, na międzynarodowym lotnisku Tocumen w Panamie. Specjalne służby w tym czasie sprawdzały, czy „podejrzany” ładunek nie stwarza zagrożenia.

Przeprowadziliśmy akcję na strzeżonym pasie startowym, gdzie policyjne jednostki z psami tropiącymi materiały wybuchowe oraz siły specjalne zbadały obiekt i stwierdziły, że jest to pielucha dla dorosłych, wykluczając wszelkie ryzyko. Powiedział Jose Castro, szef ochrony lotniska.

Cała sytuacja dla wielu osób może wydawać się absurdalna, jednak linie lotnicze bardzo poważnie podchodzą do wszelkich podejrzanych przedmiotów pozostawianych przez pasażerów. W związku ze zwiększonym ryzykiem terrorystycznym na całym świecie władze zachowują szczególną ostrożność, gdy dochodzi do sytuacji mogącej stanowić zagrożenie dla zdrowia czy życia pasażerów samolotów.

Nie jest to pierwszy raz, kiedy zwykły przedmiot narobił tyle kłopotu

W 2015 roku przedmiot wykonany z tektury, kartek papieru i timera został wzięty za ładunek wybuchowy. Jednak w tym wypadku ktoś specjalnie przygotował to po to, by wzbudzić zamieszanie na pokładzie samolotu francuskich linii lotniczych.

Na pokładzie znajdowało się wtedy 459 pasażerów oraz 14 członków załogi. Po odkryciu podejrzanie wyglądającego przedmiotu samolot został przekierowany na najbliższe lotnisko, a służby specjalne zajęły się „ładunkiem”. Załoga samolotu Air France została wtedy pochwalona przez ówczesnego dyrektora generalnego linii za prawidłową, chłodną reakcję na zagrożenie.