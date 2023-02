Lotniska nie muszą być nudne. Spójrzcie tylko na to "unoszące się piórko"

Lotniska najczęściej budzą ambiwalentne uczucia, bo z jednej strony korzystamy z nich najczęściej podczas wakacyjnych wyjazdów, a z drugiej kojarzą się nam z kolejkami, tłokiem, problemami z bagażem i często wielogodzinnymi przeprawami. MAD Architects postanowiło więc wzmocnić pozytywny przekaz, projektując nowy terminal portu lotniczego Changchun-Longija w taki sposób, by trudno było oderwać od niego wzrok, a przynajmniej podczas oglądania z lotu ptaka, bo ma on przypominać "unoszące się na wietrze piórko".



Lekki jak piórko. Wyjątkowy terminal lotniska Changchun-Longija

Położony na prawie 270 tys. metrów kwadratowych rozległy budynek w kształcie wachlarza będzie łączył się z dwoma istniejącymi terminalami lotniska, a także centrum Changchun - drogą i metrem. Rendery opublikowane przez MAD Architects pokazują elegancką białą konstrukcję o delikatnych łukach, która zapewnia miejsce na 54 bramki dla samolotów oraz dużo naturalnego światła we wnętrzu inspirowanym naturą z drewnianym sufitem nawiązującym do okolicznych lasów, a także wewnętrznym ogrodem i drzewami.



Myślę, że w naszych nowoczesnych miastach jest wiele pudełek, jest wiele linii prostych. Często zajmują się wydajnością, funkcją, strukturą. Nie ma natury. Ludzie uwielbiają zbliżać się do natury i innych ludzi, dlatego musimy tworzyć środowiska, które pozwolą ludziom na te emocjonalne więzi komentował magię swoich projektów Ma Yansong w wywiadzie dla CNN w 2017 roku.



Chociaż data otwarcia nie została jeszcze ogłoszona, to oczekuje się, że nowy terminal po ukończeniu będzie obsługiwać 22 miliony pasażerów rocznie. Co warto także podkreślić ten projekt, powstający we współpracy z China Airport Planning & Design Institute oraz Beijing Institute of Architectural Design, jest tylko jednym z wielu przyciągających wzrok nowych lub przebudowanych lotnisk otwieranych w całych Chinach.

Wystarczy wspomnieć choćby o nadzorowanych zarówno przez międzynarodowych, jak i krajowych architektów, lotnisku Daxing w Pekinie przypominającym rozgwiazdę czy międzynarodowym lotnisku Chengdu New Tianfu, którego kształt nawiązuje do mitycznego ptaka słonecznego. Wszystko w ramach nowego Zarysu Planowania Sieci Transportowej, które zakłada, że Chiny będą miały w użyciu do 2035 roku aż 400 lotnisk, podczas gdy stan na rok 2020 to 241 portów lotniczych.