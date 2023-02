Przyznam się szczerze, że widząc za pierwszym razem projekt dwóch wieżowców The Line, nie wierzyłem, że jego budowa szybko się rozpocznie. O ile luksusowa wyspa Sindalah, górski kurort Trojena, a nawet będący częściowo na wodzie Oxagon pomimo wyglądu są w miarę "zwyczajne", to dwa 170-kilometrowe wieżowce z szybką koleją i wszystkimi udogodnieniami wydawały się fantazją. Tymczasem, ku mojemu zaskoczeniu, udostępniony film pokazuje również prace nad tym projektem.

Jeśli mamy sprostać wyzwaniom jutra, musimy stawić im czoła już dziś, bez względu na to, jak trudne mogą się wydawać. komentuje dyrektor generalny Nadhmi Al-Nasr

Pierwsi goście i mieszkańcy NEOMu jeszcze przed końcem tej dekady

Choć to dopiero początki prac, to widać, że coś zaczyna się tu dziać. Pierwsza zostanie oddana wyspa Sindalah. Będzie można ją odwiedzić już w przyszłym roku. Z kolei pierwsze moduły The Line - flagowej inwestycji Neomu - powstaną jeszcze przed 2030 rokiem. Dyrektor ds. planowania urbanistycznego Neom, Tarek Qaddumi przyznaje, że zespół wypatruje nieustannie możliwości przyspieszenia zaplanowanych prac.

Pierwsza znacząca populacja żyjąca na LINE pojawi się w 2030 r. mówi Qaddumi w rozmowie z portalem designboom

Udział w takim projekcie to nie dla wszystkich powód do dumy

Na początku lutego poznaliśmy listę biur architektonicznych, które biorą udział w projekcie, jednak nie dla wszystkich jest to powód do dumy. Dwa z nich, liczące się w branży OMA i UNStudio w rozmowie z portalem Dezeen poinformowały, że nie pracują nad projektem, ale są często wymieniane, ponieważ brały udział w konkursie projektowym na jego wczesnych etapach.

To ze względu na liczne kontrowersje związane z Neomem. Arabia Saudyjska oskarżana jest o łamanie praw człowieka w związku z prowadzeniem prac, a niektórzy specjaliści informacje o 100-procentowym zasilaniu z energii odnawialnej i innych "eko" rozwiązaniach traktują jako greenwashing, czyli krótko mówiąc - "ekościemę".

Co to jest Neom?

Neom to futurystyczne megamiasto, które ma powstać w Arabii Saudyjskiej i będzie wykorzystywać najnowszą wiedzę naukową i zdobycze technologii dla wygody człowieka i ochrony klimatu. Jego docelowa powierzchnia będzie 50-krotnie większa od Warszawy.

Składać ma się łacznie z 10 regionów. Dotychczas ujawniono cztery: Trojena, Oxagon The Line i Sindalah. Każdy z nich różni się wyglądem. Niedawno ogłoszono, że Trojena ma być gospodarzem Azjatyckich Igrzysk Zimowych w 2029 roku.



Położenie megamiasta Neom i jego czterech regionów