W stronę Ziemi leci ogromna asteroida. Ma blisko 300 metrów.

Ziemię co jakiś czas mijają różne asteroidy. Niektóre z nich to kosmiczne skały o dużych gabarytach. Tak jest z pewnością w przypadku obiektu sklasyfikowanego pod nazwą (612356) 2002 JX8, który mknie w kierunku naszej planety i w momencie uderzenia mógłby dokonać ogromnych zniszczeń.

Asteroida 2002 JX8 leci w kierunku Ziemi

Wielka asteroida o nazwie (612356) 2002 JX8 ma szacowaną wielkość na około 290 metrów. To naprawdę dużo i taki obiekt mógłby zniszczyć niejedno miasto. Dla porównania meteoryt, który doprowadził do katastrofy tunguskiej, miał szacowaną średnicę od 50 do 80 metrów. Niektóre źródła podają nawet do 200 metrów, ale to nadal mniej.

Ogromny obiekt został sklasyfikowany przez NASA jako PHA, czyli potencjalnie niebezpieczna asteroida. Co to oznacza? Agencja wymienia tu kosmiczne skały, które w trakcie przelotów w sąsiedztwie Ziemi zbliżają się na odległość mniejszą niż 7,5 mln kilometra (0,05 jednostki astronomicznej, która określa odległość Ziemi od Słońca).

NASA twierdzi, że istnieje około 4,7 tys. asteroid typu PHA, co udało się ustalić w trakcie misji Wide-field Infrared Survey Explorer (WISE). Co nie zmienia faktu, że do kolizji dochodzi niezwykle rzadko. Według agencji kosmiczne skały o średnicy co najmniej 140 metrów wpadają w atmosferę Ziemi co około 20 tys. lat. Natomiast w przypadku obiektów o wielkości 1 kilometra i więcej raz na około 700 tys. lat.

NASA uspokaja i asteroida nie spadnie na Ziemię

Amerykańska agencja twierdzi, że asteroida (612356) 2002 JX8 nie zagraża Ziemi. W trakcie najbliższego podejścia do naszej planety, które nastąpi w piątek w okolicy godziny 13:00 czasu w Polsce. Wtedy obiekt przeleci w odległości około 4,2 mln kilometra od nas. To około 11 razy dalej niż Księżyc.

Przelot obiektu i obserwacje zapowiedziano na kanale The Virtual Telescope Project. W trakcie transmisji można było zobaczyć coś jeszcze.

To Westa, która jest jednym z największych obiektów pasa planetoid. 2 maja doszło do opozycji i asteroida nadal jest bardzo jasnym punktem na niebie. Do tego stopnia, że można ją dostrzec gołym okiem.

Co z innymi niebezpiecznymi asteroidami? Naukowcy z Centrum Badań Obiektów Bliskich Ziemi, odpowiedzialni za śledzenie długoterminowych potencjalnych orbit obiektów bliskich planecie, stwierdzili, że jest mało prawdopodobne, aby duża skała kosmiczna, która mogłaby wyrządzić duże zniszczenia na Ziemi, uderzy w nasz świat w ciągu najbliższych 100 lat.

