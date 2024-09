Spis treści: 01 Sierpień na lotnisku w Radomiu

Sierpień na lotnisku w Radomiu

W porządku, może nie 1 do 1, ale rezultat osiągnięty przez lotnisko w Radomiu w sierpniu tego roku jest łudząco podobny do analogicznego okresu w poprzednim roku. Sierpień 2023 został zamknięty z wynikiem 20 956 odprawionych pasażerów. Tymczasem w tym roku osiągnięto równe 21 tysięcy. To w zasadzie ten sam wynik, a kilkadziesiąt osób więcej nie robi aż tak dużej różnicy.

To sukces, czy może porażka? Ciężko ocenić. Biorąc pod uwagę inne lotniska kraju (np. w Katowicach czy Poznaniu) można mówić o słabym wyniku. Z reguły rodzime porty lotnicze poprawiają swoje rezultaty, a sierpień jest uznawany za najbardziej aktywny miesiąc, jeżeli chodzi o ruch lotniczy. Z drugiej strony mamy przecież Modlin - lotnisko z problemami, które notuje od jakiegoś czasu spadki.

Stagnacja czy stabilizacja?

Identyczny rezultat względem poprzedniego roku można też uznać za swego rodzaju stabilizację. Doskonale pamiętamy o początkach lotniska, które były, lekko mówiąc, nieciekawe. Wówczas oferta lotów była niezwykle uboga, a jedynym przewoźnikiem oferującym swoje połączenia był rodzimy LOT. Teraz jest jednak nieco lepiej - obecnie z Radomia polecimy w 6 kierunkach. Jest Rzym, Tirana, Larnaka, Preweza, Antalya i Podgorica. Są przewoźnicy czarterowi (np. Enter Air), jak i niskobudżetowy Wizzair z jednym lotem w ofercie.

To nadal nie jest oczekiwany poziom, który pozwoliłby osiągnąć 200 tysięcy odprawionych pasażerów w skali roku. Obecnie lotnisko nie przekroczyło jeszcze 100 tysięcy (na ten moment 87 000) i nic nie wskazuje na to, aby sytuacja miała ulec poprawie. Przed nami zapewne nie najgorszy wrzesień, a później przyjdzie jesienny i zimowy spadek. Plany najpewniej nie zostaną zrealizowane.

Ilu pasażerów lata z Radomia?

Aby sprawdzić co czeka lotnisko w Radomiu w nadchodzących miesiącach, rzuciłem okiem na statystyki ze strony pasazer.com. Ostatnie miesiące 2023 roku prezentowały się następująco:

Wrzesień - 16 334 pasażerów

Październik - 7580

Listopad - 5839

Grudzień - 6089

Oznacza to, że zakładając utrzymanie się podobnej liczby pasażerów, Radom w tym roku odprawi około 123 tysiące osób.

