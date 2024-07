Lotnisko Warszawa-Radom zostało ponownie uruchomione w kwietniu 2023 r. i do końca zeszłego roku obsłużyło ponad 100 tys. pasażerów. Wiele jednak wskazuje na to, że w 2024 r. wynik ten nie zostanie pobity i okaże się słabszy. Świadczą o tym nie najlepsze rezultaty portu lotniczego za pierwszą połowę tego roku.

Lotnisko Warszawa-Radom ze słabą pierwszą połową roku

W okresie od początku stycznia do końca czerwca port lotniczy w Radomiu odprawił tylko 44,6 tys. pasażerów, z czego 15,8 tys. w czerwcu. Stąd też prognozy na cały rok nie wyglądają obiecująco i nic nie wskazuje na to, że wynik z 2023 r. zostanie pobity. Mimo że pod koniec czerwca z lotniska połączenia uruchomił nowy przewoźnik.

W tym roku liczba pasażerów odprawionych na lotnisku Warszawa-Radom może być poniżej 100 tys. To i tak pięciokrotnie więcej w porównaniu do lat 2015-2017, gdy z usług portu lotniczego skorzystało (w ciągu dwóch lat) niespełna 20 tys. podróżnych. Warto dodać, że pod koniec zeszłego roku mówiono jeszcze o 200 tys. pasażerów, którzy zostaną odprawieni w całym 2024 r. Obecnie nic na to nie wskazuje i prognoza była nietrafiona, a pamiętajmy, że inwestycja pochłonęła aż 800 mln złotych i za rządów PiS-u zapowiadano liczne połączenia w różne zakątki, które miały być realizowane regularnie.

Gdzie można polecieć z lotniska w Radomiu?

Port lotniczy w Radomiu obsługuje tylko kilka połączeń. To właśnie mała liczba lotów samolotowych oraz przewoźników sprawia, że z usług lotniska nie korzysta zbyt wiele osób.

W trakcie wakacji port lotniczy oferuje podróże w sześciu kierunkach, które odbywają się każdego dnia. Z Radomia można polecieć do Antalyi, Tirany oraz Podgoric. Za to ostatnie połączenie odpowiada czarnogórski przewoźnik Air Montenegro, który uruchomił usługę z tego lotniska 23 czerwca.

PLL LOT obsługuje loty do trzech miast i są to Rzym (Włochy), Tirana (Albania) oraz Preweza (Grecja). Natomiast Wizz Air oferuje połączenie do Larnaki na Cyprze.

Nic nie wskazuje również na to, że lotnisko w Radomiu nagle zyska dużą popularność za sprawą hollywoodzkiego filmu, w którym "zagrało". Mowa o tytule "Prawdziwy ból" Jessiego Eisenberga, gdzie port pojawił się także w oficjalnym trailerze. Film ma trafić na ekrany kin w październiku tego roku.