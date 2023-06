Mapa papierowa czy Google Maps. Jaką zabrać na górski szlak?

Idąc w góry, warto zabrać ze sobą mapę. Pozwoli nie tylko śledzić trasę, ale także znaleźć alternatywny szlak, oszacować czas dojścia do celu czy znaleźć dodatkowe atrakcje. W zasadzie na mapie znajduje się ogromna ilość informacji, która potrafi zastąpić podręczny przewodnik turystyczny. Nie powinno więc dziwić, że mówi się, że mapę czytamy tak, jak książkę.

Zalety mapy cyfrowej

Wszechobecny dostęp do smartfonów i internetu może spowodować, że idąc w góry, nawet nie pomyślimy o wzięciu ze sobą mapy. Przecież szlaki są oznaczone, a w razie czego można skorzystać z map dostępnych w sieci, lub pobrać sobie na urządzenie i skorzystać, jeśli nie będzie dostępu do internetu.

Mapy cyfrowe (w tym aplikacje) mają wiele zalet. Można je szybko aktualizować, wskazuje aktualną pozycję na szlaku, punkty orientacyjne, schroniska, automatycznie pokazuje czas przejść, czy parkingi.

Kiedy warto wybrać mapę papierową?

Mapy cyfrowe są wygodne, ale nie w każdej sytuacji się sprawdzą. Warto mieć przy sobie tradycyjną mapę analogową. Może przydać się w najbardziej nieoczekiwanym momencie. Wyobraź sobie sytuację, kiedy wychodzisz na szlak, lub nawet na spacer po mieście, w którym nocujesz i nagle zaczyna padać deszcz. Choć wiele smartfonów ma uszczelnione obudowy, to podejrzewam, że większość osób od razu schowa urządzenie do kieszeni lub torby. Wówczas spokojnie można wyjąć mapę papierową. Przemoczy się? Nic nie szkodzi, jeśli ją odpowiednio potraktujesz (do czego wrócę jeszcze za chwilę), to po wyschnięciu wciąż będzie nadawała się do użytku. Sprawdzałem osobiście.

Inna sytuacja, która może się zdarzyć każdemu, to wyczerpana bateria. Wystarczy, że zapomnisz podłączyć urządzenie na noc, masz już nieco starszy smartfon i bateria nie wytrzymuje rekordowo długo, czy nie masz przy sobie power banka. Wówczas pomoże mapa papierowa.

Wybrać mapę papierową czy laminowaną?

Jeśli zdecydujemy się na mapę analogową, czeka nas kolejny wybór ― kupić tańszą mapę papierową, czy droższą laminowaną? W tym przypadku szczerze mówiąc, nie ma większej różnicy. Są zwolennicy obu. Laminowaną spokojnie możesz wyciągnąć na deszcz, później złożyć i nic się nie zamoczy (zakładam, że nie jest nigdzie uszkodzona). Papierowe są tańsze, a jeśli na jakimś obszarze są prowadzone inwestycje, to podczas kolejnej wizyty można kupić nową, aktualną.



Gdzie dostać mapę papierową za darmo?

Może ucieszy Cię fakt, że nie zawsze mapę papierową trzeba kupować. Można ją całkiem legalnie otrzymać za darmo. Gdzie jest haczyk? Często te mapy są w mniejszej skali, aby zmieścić ją na mniejszym arkuszu papieru, mogą zawierać mniej szczegółów (czasem to zaleta) oraz reklamy. Ale dzięki reklamującym się firmom masz ją za darmo. Te mapy wcale nie są gorsze, możesz z nich śmiało korzystać, ja często wybieram właśnie to rozwiązanie. Niektóre mają nawet opisy atrakcji turystycznych. Minusem jest to, że pokazują najczęściej wybraną miejscowość i jej okolice, w tym popularne szlaki.

Zdjęcie Zwiedzając okolice góry Karpatki w Karpaczu korzystałem z darmowej mapy. Padało, co widać na brzegach mapy /Karol Kubak /archiwum prywatne

Czasem mapy okolicy w formie bloczku mają właściciele obiektów noclegowych (taka jak ta, którą trzymam na zdjęciu powyżej) i mogą je rozdawać swoim gościom. Czasem są one umieszczone w ogólnodostępnym miejscu i można je śmiało wziąć. Inna możliwość, to zlokalizowanie najbliższej informacji turystycznej - tam również takie mapy bywają dostępne. Nie zagwarantuję, że na pewno taką dostaniesz, ale warto spróbować.



Wróćmy na koniec do używania mapy papierowej w deszczu. Będąc w górach, staram się taką "darmówkę" lub dwie zdobyć. Wówczas nie mam żadnych oporów przed wyjęciem jej nawet w największy deszcz. A jeśli po przyjściu do miejsca noclegu rozłożymy ją do wyschnięcia, następnego dnia możemy ją ponownie spakować do plecaka.

Jaką mapę wybrać?

Do map cyfrowych jesteśmy przyzwyczajeni, korzystając choćby z Google Maps, dlatego korzystanie z nich w takiej postaci będzie przystępne dla wielu osób. Ale warto nauczyć się czytać mapy tradycyjne i mieć je przy sobie, może przydać się w najbardziej nieoczekiwanym momencie. Tym bardziej że te podstawowe często można zdobyć za darmo.