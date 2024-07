Spis treści: 01 Wakacje i brud, czyli jak zniszczyć sobie urlop

Jako Polacy mamy swoje przyzwyczajenia dotyczące wyjazdów i wakacji. Jeżeli chodzi o kierunki, to latem najbardziej lubimy miejsca z dostępem do wody - morza, jeziora czy oceanu. Często udajemy się nad Bałtyk lub inne morza w Europie i nie tylko. A co z obawami? Często martwimy się o pogodę, czy... zatrucia pokarmowe.

A w tym wypadku mogą one wynikać choćby z czystości w danym miejscu. W Polsce nie jest z tym źle, bo nasze ulice z reguły wyglądają przyzwoicie. W ostatnich latach podniósł się standard gastronomii, same hotele również wypadają dobrze. No ale mówimy o naszym kraju - co jednak dzieje się za granicą? W niektórych miejscach z czystością bywa różnie. A jaki jest najczystszy kraj świata? Jest jedno miejsce, które w tej kategorii wybija się ponad przeciętną.

Ciężko zmierzyć sam fakt czystości ulic w danym miejscu. Centrum miasta jest narażone na turystów, ale może być szczególnie zadbane i regularnie czyszczone. Co natomiast z przedmieściami? Może z uwagi na mniejsze zagęszczenie ludności to tam będzie panować większy porządek? Z tymi wątpliwościami rozprawili się naukowcy.

Chodzi o badaczy z Yale University i Columbia University, którzy wspólnie opracowali system oceny czystości i przyjazności dla środowiska 180 krajów z całego świata. W tym celu stworzyli Environmental Performance Index, czyli Indeks efektywności środowiskowej. Mierzy aż 40 wskaźników efektywności w 11 obszarach związanych m.in. z witalnością ekosystemu i kondycją samego środowiska. Dzięki temu przygotowano ranking najczystszych państw świata:

Dania - 77,9 EPI UK - 77,7 Finlandia - 76,5 Malta - 75,2 Szwecja - 72,7 Luksemburg - 72,3 Słowenia - 67,3 Austria - 66,5 Szwajcaria - 65,9 Islandia - 62,8

To właśnie Dania, czyli kraj położony nie tak daleko nas znalazł się na szczycie rankingu. Najczystszy kraj świata może pochwalić się świetnym i efektywnym systemem oczyszczania ścieków czy zrównoważonym rozwojem. Jako turyści możemy skorzystać z licznych ekologicznych hoteli a nawet żywności.

Na czystość danego kraju wpływa wiele czynników, które można spiąć jednym mianownikiem. Chodzi o efektywność w wykorzystywaniu zasobów, co przekłada się na ekologię i wiele innych aspektów. W przypadku Danii na pochwałę na pewno zasługuje wiele aspektów życia codziennego zorganizowanych w taki sposób, aby miały możliwie niski negatywny wpływ na środowisko.

Finlandia dla przykładu szczyci się szerokim wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii, a Szwecja zachowaniem ogromnych połaci lasu, przy jednoczesnym korzystaniu z ekologicznych źródeł energii i niskiemu zanieczyszczeniu powietrza.