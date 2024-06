Spis treści: 01 Kiedy złomuje się samolot?

Kiedy złomuje się samolot?

Wielu z nas podróżuje autobusami lub samochodami, a ich stan techniczny, wiek czy stopień zużycia da się ocenić czasami nawet na pierwszy rzut oka. Zresztą widzimy przecież licznik przebytych kilometrów. Auto po przejechaniu kilkudziesięciu tysięcy kilometrów nadal jest w porządku, ale kupno używanego samochodu mającego na liczniku kilkaset tysięcy jest raczej ryzykowne.

A jak wygląda sprawa w przypadku samolotów? Czy też sprawdza się licznik przebytych mil albo kilometrów, czy może brane są pod uwagę inne czynniki? W lotnictwie, jak to w lotnictwie, wszystko wygląda nieco inaczej, niż na Ziemi. Co do zasady samoloty projektowane są tak, aby służyły jak najdłużej. Nie ma w zasadzie odgórnych limitów, choć te istniały jeszcze kilka lat temu. Były wyrażane w godzinach i tak też standardowo dla samolotu określano granicę 30 000 godzin w powietrzu, choć to mogło się zmieniać zależnie od np. kraju.

Teraz częstszym sposobem na ocenę zużycia maszyny jest regularny przegląd techniczny oceniający poziom eksploatacji konkretnych elementów. Nikogo nie dziwi zatem widok 20-letniej maszyny zabierającej na pokład 200 osób. Największe linie starają się oferować zdecydowanie nowszą flotę, choć są i takie, które operują na leciwych już maszynach. Jakie są najstarsze samoloty będące ciągle w użytku?

Boeing 737-200. Ma na karku ponad 50 lat

Na pewno kojarzycie słynny model samolotu Boeing 737-MAX będący jedną z najpopularniejszych maszyn pasażerskich na świecie. Historia tego samolotu jest długa i rozpoczęła się jeszcze w okolicach połowy ubiegłego wieku - wiele modeli temu. Gdyby jednak cofnąć się w czasie do momentu, w którym na niebie latał 737-200... Cóż, nie potrzebujemy do tego wehikułu, bo niektóre linie lotnicze nadal korzystają z tej maszyny.

Przykładem może być choćby kanadyjskie linie Air Inuit. Jeszcze do niedawna przewoźnik posiadał 4 modele tego samolotu o średniej wieku ponad 44 lat. To nie jedyne starocie w jego flocie, bo w użytku znajdowały się też m.in. przeszło 30-letnie modele 737-300. Ostateczna średnia wieku samolotów u tego przewoźnika nie wygląda tak strasznie. Po zakupie 737-800 spadła do niespełna 30 lat.

Pierwsze modele Boeinga 737-200 zostały dostarczone w 1968 roku, co oznacza, że konstrukcja maszyny ma ponad 50 lat. A jak wygląda wiek konkretnych modeli? Jest nieco lepiej. Rekordzistą w najstarszym używanym samolocie jest kanadyjska linia Nolinor Aviation z 737 z 1976 roku.

Stare samoloty w Iranie

Dość ciekawym miejscem do obserwowania najstarszych samolotów ciągle w użytku może okazać się Iran. Na terenie tego sporego państwa działają linie lotnicze, które korzystają z dość leciwych już maszyn. Iran Air i Mahan Air to przewoźnicy, którzy mierzą się z konsekwencjami sankcji nałożonych na kraj. Te uniemożliwiają np. zakup nowych maszyn, a nawet utrudniają dostęp do części serwisowych.

We flotach tych przewoźników znajdziemy na przykład Airbusy A300B2 z 1981 roku.

