Niezwykła wycieczka po egipskich piramidach w 4K i 60fps

Kanał Prowalk Tours na serwisie YouTube przygotował świetny materiał filmowy nakręcony w egipskiej Gizie. Najważniejszą częścią wycieczki jest oczywiście Wielka Piramida, ale na trasie znalazły się miejsca, które nie są tak często odwiedzane przez turystów.

Cały film powstał w jakości 4K przy 60 klatkach na sekundę, zatem jest to prawdziwa uczta dla oczu, uszu i zmysłów. Jeśli już odwiedziliście tę część świata, ważną z punktu widzenia historii ludzkości, to mimo wszystko obejrzyjcie ten film, bo na pewno nie wszystko mieliście okazję zwiedzić.

Reklama

Wideo youtube

Prowalk Tours posiada na swoim kanale mnóstwo ekscytujących nagrań z najróżniejszych wypraw po całym świecie. Jeśli planujecie jakąś wycieczkę, to zachęcamy Was do wejścia na kanał i obejrzenia tego miejsca lub atrakcji turystycznej oczami entuzjastów podróżowania. Nie będziecie żałowali, bo na pewno zainspirują Was do zapuszczenia się w miejsca, które warte są zwiedzenia, a nie zawsze pojawiają się na trasie biur turystycznych.