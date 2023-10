Nowe połączenia z lotniska w Radomiu. Stolica słońca na lato!

Spis treści: 01 Nowa trasa z Radomia. Prosto do Hiszpanii

Nowa trasa z Radomia. Prosto do Hiszpanii

Biuro turystyczne Itaka ogłosiło, że w przyszłym roku podróżujący będą mogli skorzystać z nowej oferty samolotu czarterowego, która realizowana będzie z lotniska w Radomiu. Pasażerowie będą mogli polecieć na zachód, a konkretniej na słoneczne wybrzeże Costa Brava. Połączenie z Radomia do Barcelony zostanie zainaugurowane już 8 czerwca (sobota), a loty potrwają przez sezon wakacyjny do 7 września 2024 roku.

Loty realizowane będą w formule jeden raz na tydzień. Na razie nie wiadomo, jaki przewoźnik będzie odpowiadał za połączenie. Pewnym jest natomiast, że to kolejny krok w celu oferowania pasażerom bardziej rozbudowanej i ciekawej siatki połączeń. Tej zimy podróżni z Radomia polecą m.in. czarterem do Egiptu, chociaż to nie koniec nowości, które czekają miłośników tego portu lotniczego.

Lotnisko Warszawa-Radom rośnie

Ten rok najprawdopodobniej uda się w Radomiu zamknąć z liczbą przynajmniej 100 tysięcy odprawionych pasażerów. Wskazuje na to m.in. wynik osiągnięty we wrześniu, czyli 90 tysięcy obsłużonych osób. Na pewno pomogły w tym loty regularne realizowane przez LOT (Paryż, Rzym), czy oferta połączeń czarterowych. Ta była, choć nie w takiej formie, w jakiej można się było tego spodziewać.

To efekt m.in. rezygnacji z niektórych kierunków na skutek małego zainteresowania. Miał być Egipt latem, pojawił się dopiero zimą. Co ciekawe, na końcówkę roku zapowiedziano (wreszcie!) pojawienie się tanich linii lotniczych. Mowa konkretniej o lotach Wizzair z Radomia, dzięki którym udać się można na Cypr.

Czy lotnisko w Radomiu osiągnie sukces?

Od samego początku inwestycja w postaci lotniska w Radomiu budziła duże kontrowersje. Główny argument to brak ekonomicznego uzasadnienia takiego projektu. Takie głosy znajdowały przez ostatnie miesiące wiele poparcia, chociaż sytuacja zaczęła się powoli zmieniać.

Przykład? Niech będzie - lotnisko Warszawa-Radom nie jest już najmniejszym portem w Polsce pod względem liczby odprawionych pasażerów. Udało się w tym aspekcie prześcignąć port Zielona Góra-Babimost, a ambicje w Radomiu są znacznie większe. Na razie to typowy port do obsługi czarterów, chociaż może obecność linii Wizzair co nieco zmieni.

Na pewno wszyscy życzyliby sobie większej dostępności tras regularnych. Można skorzystać z oferty LOT-u do Paryża i Rzymu, od grudnia dostępny będzie też Cypr na pokładzie węgierskiego budżetowego przewoźnika. A gdzie Ryanair? Na razie brak informacji o potencjalnych ruchach przewoźnika z Irlandii.