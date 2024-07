Spis treści: 01 Duże zmiany na polskich lotniskach

02 Paszport tymczasowy na kolejnych lotniskach w Polsce

03 Jak działa paszport tymczasowy?

Duże zmiany na polskich lotniskach

Przed wylotem na wakacje czy w podróż musimy pamiętać o kilku rzeczach. Jedną z najważniejszych jest dokument uprawniający nas do odbycia podróży za granicę. Może to być paszport, dzięki któremu przekroczymy granicę Polski i będziemy mogli wkroczyć na terytorium innego kraju. Paszport jest niezbędny, gdy podróżujemy do popularnych kierunków na wakacje, np. do Egiptu i nie tylko.

Co, jednak gdy przed wyjazdem na lotnisko zapomnimy o paszporcie? To może skutecznie utrudnić nam wyjazd poza strefę Schengen. A przynajmniej tak było przez wiele lat, dopóki nie pojawiła się możliwość szybkiego wyrobienia paszportu tymczasowego na lotnisku. Do tej pory odpowiedni punkt paszportowy na lotnisku znajdował się tylko na Okęciu w Warszawie, jednak wkrótce opcja ta stanie się dostępna dla pasażerów kilku innych portów lotniczych w Polsce.

Paszport tymczasowy na kolejnych lotniskach w Polsce

Dobre wieści dla podróżnych przekazał ostatnio szef MSWiA Tomasz Siemoniak. Już w tym miesiącu punkty paszportowe pojawią się na 3 lotniskach w Polsce. Padły też konkretne daty:

1 lipca - port lotniczy Kraków-Balice

8 lipca - port lotniczy w Gdańsku

17 lipca - port lotniczy Katowice-Pyrzowice

Do Okęcia dołączają zatem 3 kolejne największe lotniska w Polsce. Każde z nich charakteryzuje się m.in. wzmożonym ruchem czarterowym w sezonie letnim. Punkty wyrabiania paszportu tymczasowego pomogą zapominalskim turystom, których paszport został w domu lub stracił ważność.

Mamy nadzieję, że wiele osób z tego skorzysta. Potrzeba ważnego biletu, zidentyfikowania się personelowi lotniska, upragniony wyjazd wakacyjny, konieczny wyjazd służbowy czy wyjazd do rodziny nie musi być odkładany, gdy nasz paszport, dowód osobisty jest nieważny albo gdy go zapomnieliśmy. Tomasz Siemoniak, MSWiA

Co ciekawe, inne lotniska ustawiają się już w kolejce, aby również otrzymać odpowiednie punkty paszportowe. Jak poinformował minister, stworzenie kolejnych punktów nie będzie problemem i będzie można je otworzyć na wszystkich portach lotniczych w kraju. Możemy się domyślić, że następne mogą być lotniska m.in. w Poznaniu i Wrocławiu.

Jak działa paszport tymczasowy?

Paszport tymczasowy to ostatnia deska ratunku przed wylotem, gdy nasz dokument stracił ważność lub zapomnieliśmy zabrać go z domu. Nie polecimy za granicę bez ważnego dokumentu tożsamości - a właśnie takim jest paszport. Dzięki temu, że na lotnisku znajduje się taka instytucja, możemy uratować swoje wakacje na krótko przed odlotem.

Na miejscu wykonamy wszystkie formalności. Wypełnimy niezbędne dokumenty, zrobimy sobie zdjęcie paszportowe i otrzymamy nowy paszport tymczasowy. Cała procedura jest bardzo szybka, bo wyrobienie paszportu na lotnisku trwa około 15 minut i kosztuje zaledwie 30 złotych.

Pierwszy punkt paszportu tymczasowego na lotnisku został otwarty w kwietniu 2023 roku w porcie lotniczym im. Fryderyka Chopina w Warszawie. Do tej pory z tej usługi skorzystało tam kilkanaście tysięcy osób.

