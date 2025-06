Odkrycie na składowisku odpadów z huty. Naukowcy zbadali to zjawisko po raz pierwszy

Badania przeprowadzone na klifach z odpadami hutniczymi w Derwent Howe na północno-zachodnim wybrzeżu Anglii ujawniły, że na składowisku doszło do czegoś niespodziewanego. Derwent Howe było domem dla odlewni żelaza i stali w XIX i XX wieku, a tamtejsze wybrzeże zgromadziło 27 milionów metrów sześciennych żużla w trakcie jego historii przemysłowej . Teraz odkryto tam nieregularne formacje, które skłoniły naukowców do dalszych analiz.

- Odkrycie to podważa wieki rozumienia procesów geologicznych planety , gdzie badania wykazywały, że skały tworzą się naturalnie przez miliony lat - podkreślają badacze z Uniwersytetu w Glasgow.

Próbki z 13 miejsc wykazały obecność właśnie tych aktywnych chemicznie pierwiastków, które przyspieszają proces cementowania minerałów. W dodatku znaleziono monetę z 1934 roku i aluminiową zawleczkę z 1989 roku spojone ze skałami , co pozwoliło oszacować czas potrzebny do przekształcenia odpadów w skałę.

Nowe badania wykazały tym samym, że odpady przemysłowe mogą przekształcić się w skały nawet w kilka dekad, co jest znacznie krótszym czasem, niż wcześniej zakładano. Odkryty proces naśladuje naturalne cykle skalne szacowane na tysiące lub miliony lat (pomijając odmienne w tym skały magmowe), ale zachodzi znacznie szybciej. To pierwszy raz, gdy badacze udokumentowali to zjawisko, wskazując konkretne daty.