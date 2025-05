Kopalnia soli Praid, położona w rumuńskim okręgu Harghita, to fascynujące miejsce o bogatej historii. Działa od czasów rzymskich, ale prężny rozwój datuje się na ok. 1700 rok. Praid jest jedną z największych kopalni soli w kraju i wielką atrakcją regionu. Pełni ona bowiem funkcję centrum turystycznego i medycznego. Turyści mogą zwiedzać podziemne korytarze, podziwiać solne rzeźby i korzystać z leczniczych właściwości mikroklimatu kopalni , który jest szczególnie korzystny dla osób z problemami układu oddechowego.

Kopalnia Praid to nie tylko atrakcja turystyczna, ale także ważne miejsce dla lokalnej społeczności i gospodarki. Wywołana ulewnymi deszczami silna powódź w rumuńskim okręgu Harghita spowodowała jednak krytyczne warunki w historycznym obiekcie. Władze oceniają szkody - padają głosy, że mogą one być nieodwracalne. O sytuacji wypowiedział się hydrolog i hydrogeolog, prof. dr hab. inż. Bartłomiej Rzonca z Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie:

Jak informuje Romania Insider, w wyniku potężnych deszczy doszło do wezbrania rzeki Corund, co ostatecznie doprowadziło do niekontrolowanego napływu wody do kopalni soli Praid, zalewając korytarze obiektu. Wpływ na sytuację miały prace hydrotechniczne, które akurat były prowadzone w korycie - zabezpieczenia zostały przerwane przez wodę. Ze względu na obserwację pogarszających się warunków personel został wcześniej ewakuowany, udało się też w dużej mierze zabezpieczyć sprzęt kopalni.