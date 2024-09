Polskie lotnisko w tarapatach. Kolejny miesiąc na minusie

Spis treści: 01 Problemy polskiego lotniska

02 Słaby sierpień na Modlinie

03 Jest źle, będzie tylko gorzej

Problemy polskiego lotniska

Ostatnie miesiące to dobry czas dla polskich portów lotniczych. Sezon wakacyjny jedynie podkreśla dobrą formę lotnisk, z których lata coraz więcej osób. Rekordowe miesiące są odnotowywane m.in. w Poznaniu czy Katowicach i wiele wskazuje na to, że 2024 rok zostanie zapisany w historii jako najlepszy okres dla lotów z Polski w historii - przynajmniej na części portów.

Niestety, entuzjazmu nie podzielają władze lotniska Warszawa-Modlin - i nie ma w tym nic dziwnego. To jedyne lotnisko w kraju, które mając dobre wyniki w przeszłości teraz notuje regularny i widoczny spadek liczby pasażerów. Nie tak dawno pisałem o problemach polskiego lotniska, a teraz sytuacja się powtórzyła. Chodzi o wyniki za sierpień.

Reklama

Słaby sierpień na Modlinie

Do sieci trafiły informacje na temat ruchu pasażerskiego na lotnisku w Modlinie z sierpnia tego roku. W poprzednim miesiącu odprawiono tam łącznie około 290 tysięcy pasażerów. To praktycznie identyczny wynik, jak w lipcu - a warto wiedzieć, że z reguły to sierpień jest najlepszym miesiącem na polskich lotniskach.

Nie dość, że nie udało się zaznaczyć zwyżki w liczbie pasażerów, to ta jest widocznie niższa od analogicznego okresu w ubiegłym roku. W sierpniu 2023 na Modlinie odprawiono 352 tysiące osób. Mamy zatem do czynienia ze spadkiem o 18%.

Jest źle, będzie tylko gorzej

Skoro okres z dużym potencjałem, jakim niewątpliwie jest czas wakacji przynosi spadki, to pozostałe miesiące roku będą na lotnisku w Modlinie trudne. Cały czas powraca widmo niekończących się negocjacji władz lotniska z liniami Ryanair. Przewoźnik niedawno ogłosił, że ograniczy liczbę miejsc oferowanych dla pasażerów z mazowieckiego portu lotniczego.

A że jest to jedyny przewoźnik oferujący regularne połączenia z tego miejsca, to loty z Modlina przeżyją duży, kolejny już wstrząs. Nie zapowiada się, aby sytuacja miała ulec poprawie.