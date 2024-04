Ponowne otwarcie Twierdzy Wisłoujście w Gdańsku. Jedyna zabytkowa fortyfikacja morska

Twierdza Wisłoujście jest jedyną zabytkową fortyfikacją morską dawnej Rzeczpospolitej. Częściowo zniszczony po 1945 roku obiekt odbudowano w latach 60-70. XX wieku. W latach 2004-2020 rozpoczęto prace remontowo-ratunkowe. Planowo obiekt miał być zamknięty do lata 2024 roku. Twierdza zostanie ponownie otwarta 27 kwietnia, a pierwsi zwiedzający będą mogli zobaczyć zrewaloryzowane zabytkowe Koszary Napoleońskie wraz z wystawą czasową. Specjalnie na majówkę przygotowano liczne atrakcje, w tym pokazy rekonstruktorów, stanowiska edukacyjne, a także ognisko (niestety trzeba przynieść swoje kiełbaski), jak poinformowało w komunikacie Muzeum Gdańska. W dniu otwarcia wstęp jest wolny.

Zapraszamy do zrewaloryzowanych Koszar Napoleońskich na wystawę "Od Batorego do Gromu: Jak tworzymy kolekcję Twierdzy Wisłoujście". W pomieszczeniach budynku będą również dostępne stanowiska z wirtualną rzeczywistością. Trójwymiarowe modele Twierdzy z okresu XVII, XIX, XX i XXI wieku przygotowaliśmy dla miłośników gdańskich fortyfikacji w ramach projektu Archaeobalt. Mówi Waldemar Ossowski, dyrektor Muzeum Gdańska

Jak zmieniła się Twierdza Wisłoujście? To jeszcze nie koniec prac

Po trzyletnim remoncie turyści będą mogli zobaczyć odnowioną wieżę, wieniec, pomieszczenia kamieniczek oficerskich oraz plenerową ścieżkę zwiedzania. Niestety nie wszystkie atrakcje będą udostępnione zwiedzającym. Jedna z części zostanie otwarta parę dni później, 1 maja, czyli po zakończeniu okresu ochronnego nietoperzy i pozostanie czynna do września. Inne ze względu na trwający remont pozostaną zamknięte. W takim trybie muzeum będzie funkcjonowało jeszcze przez parę lat.



- To jednak nie koniec prac. Pomimo otwarcia Twierdzę Wisłoujście czekają dalsze, duże zmiany! Pod koniec obecnego roku rozpoczną się prace budowlane wokół położonego na terenie Szańca Wschodniego "Hangaru Uniwersyteckiego", w którym znajdzie się wystawa stała, strefa gastronomiczna oraz punkt kasowy. Zagospodarowane zostaną także pomieszczenia wewnątrz Fortu, w których docelowo prowadzone będą zajęcia edukacyjne dla najmłodszych mieszkańców Gdańska - dodał Waldemar Ossowski.

Twierdza Wisłoujście to miejsce z wielowiekową historią

Dawniej miejsce było istotnym punktem z punktu widzenia strategicznego. Można było stąd kontrolować ruch statków wychodzących i wchodzących do portu w Gdańsku. Pierwsze wzmianki o drewnianej strażnicy w miejscu dzisiejszej Twierdzy pochodzą z XIV wieku. Ze względu na zastosowany do budowy materiał nie przetrwała. Murowaną, cylindryczną wieżę służącą do celów obronnych oraz jako latarnia wzniesiono w 1482 roku. Na jej szczycie rozpalano ogień, który wskazywał drogę statkom. Ze względu na konieczność wzmocnienia obrony podczas wojny polsko-krzyżackiej w latach 1518-1521 wokół obiektu wzniesiono drewniane umocnienia. W kolejnych latach poszczególne umocnienia rozrastały się i wzmacniały, tworząc ostateczny wygląd fortyfikacji Wisłoujścia.