Pracujesz zdalnie? Zamieszkaj na Sardynii za 1 euro

Sardynia jest drugą co do wielkości, po Sycylii, wyspą na Morzu Śródziemnym. Piękny krajobraz przyciąga turystów, którzy mogą skorzystać nie tylko z licznych plaż, ale także zatopić się w historii lub spróbować wspinaczki na licznych skałkach. Jeśli chcesz pracować w takim otoczeniu, to jest dobra wiadomość. Niewielka wioska na wyspie, Ollolai, ogłosiła kolejną edycję programu dla pracowników zdalnych. Teraz możesz wynająć cały dom za symboliczne 1 euro.

Populacja Ollolai nieustannie, przez wiele lat się zmniejszała. Postanowiono więc ściągnąć ludzi, aby ją uratować. Postawiono na pracowników zdalnych. W 2018 ówczesny burmistrz Efisio Arbau zadecydował o wystawieniu na sprzedaż 13 opustoszałych i wymagających remontu domów za 1 euro każdy. Akcja okazała się sukcesem, zgłosiło się ponad 2,5 tysiąca chętnych. Dodatkową sławę przyniósł jej realizowany holenderski reality show i pandemia, w której wiele osób wybrało zdalną pracę w malowniczym otoczeniu.

Kto może zamieszkać na Sardynii?

Choć miejscowość stawia na pracowników zdalnych, to nie każdy ma szansę skorzystać z programu. Ollolai stawia na realny rozwój, dlatego zachęca przede wszystkim pracowników z dużym doświadczeniem, którzy podzielą się swoją wiedzą z innymi. Dom mogą wynająć specjaliści m.in. z zakresu technologii, mediów, finansów, nieruchomości, architektury itp. Do składania aplikacji zachęcani są także profesjonalni artyści, pisarze, muzycy, naukowcy i pracownicy akademiccy.

Celem tego programu jest umożliwienie wysokiej klasy profesjonalistom zamieszkania i doświadczenia stylu życia na Sardynii w zamian za udział w wiedzy w postaci wkładu gościa w formie wykładów, prezentacji lub projektów. Informuje Ollolai na stronie programu

- Wkład gościa może mieć formę publicznej prezentacji, wykładów lub lekcji na temat umiejętności i wykształcenia gościa. Na przykład, jeśli jesteś menedżerem produktu, możesz porozmawiać o tym, kim jest PM, jak nim zostać, czego się uczysz i podać przykłady z dnia na dzień, rodzaj problemów, które rozwiązujesz itp. oraz jak znajdujesz pracę, zdalny lub nieodległy - czytamy dalej na stronie.

Jak długo można mieszkać na Sardynii?

Według zamieszczonych informacji pracownik zdalny otrzyma prawo pobytu na okres 1 miesiąca z możliwością przedłużenia pobytu na dłuższy okres. Za ten czas ponosi wspomnianą symboliczną opłatę i otrzymuje prawo do zamieszkania w jednym z prywatnych domów, których czynsz pokrywa gmina. Pozostałe wydatki z zamieszkaniem, w tym wyżywienie, media, podróże, czy wynajem samochodu ponosi już sam pracownik.

Wniosek możesz złożyć do końca grudnia na stronie workfromollolai.com.