Przed Wielką Brytanię przetacza się cyklon Wolfgang

Jako że uruchomiono procedurę awaryjną, lotnisko zostało na pewien czas zamknięte, a samoloty przekierowane na inne obiekty, w tym głownie do Manchesteru, gdzie zjawiska pogodowe mniej dały się we znaki. Wolfgang (Babet) to wyjątkowo głęboki cyklon, który od kilkudziesięciu godzin przetacza się nad Wielką Brytanią.

Największe szkody poczynił w Szkocji. Na razie władze odnotowały dwie ofiary śmiertelne. Wiatr uspokoi się w nocy z piątku na sobotę. Wówczas zacznie się proces szacowania szkód.