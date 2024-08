To najpiękniejszy zabytek Paryża. Wkrótce znów będzie otwarty

Spis treści: 01 Pożar Katedry Notre Dame w 2019 roku

02 Odbudowa i otwarcie Katedry Notre Dame

03 Historia Quasimodo, dzwonnika z Notre Dame

Budowę katedry Notre Dame rozpoczęto w 1163 roku, trwała aż do 1345. Decyzję o budowie monumentu podjął Maurice de Sully, biskup Paryża. Uroczystość wmurowania kamienia węgielnego odbyła się w obecności króla Ludwika VII Młodego oraz papieża Aleksandra III. W związku z oddzieleniem kościoła od państwa we Francji, kuria nie ma kluczowego wpływu na renowację kościołów. Katedra Notre Dame, podobnie jak inne obiekty sakralne zbudowane przed 1905 rokiem, jest własnością państwa.

Pożar Katedry Notre Dame w 2019 roku

15 kwietnia 2019 roku w katedrze doszło do pożaru, który przyniósł znaczne zniszczenia. Ogień spowodował zawalenie się dachu i części sklepień oraz iglicy. Pomimo tego, główna struktura budynku przetrwała. Ocalone zostały fasada, wieże, dzwony, ściany, przypory, witraże, a także XVIII-wieczne organy z ponad 8000 piszczałek.

Pożar wywołał również uwolnienie 500 ton ołowiu do atmosfery, co spowodowało niebezpieczne zanieczyszczenie terenu wokół katedry.

Przyczyny pożaru nie zostały definitywnie wyjaśnione, jednak trwające dochodzenie wskazuje na możliwość przypadkowego zaprószenia ognia, spowodowanego zwarciem w instalacji elektrycznej lub pozostawieniem niedopałka papierosa. Jak informował tygodnik ''Le Canard enchaîné'', prawdopodobną przyczyną mogło być także zaniedbanie w funkcjonowaniu systemu alarmowego przeciwpożarowego. Operator systemu po pierwszym alarmie podał ekipie kontrolującej dach błędny numer czujki wykrywającej pożar. Odpowiednia lokalizacja źródła pożaru została zidentyfikowana dopiero po 35 minutach, kiedy to płonęła już cała iglica, a wezwanie straży pożarnej w tym czasie było już zbyt późne, by uratować katedrę.

Ponadto, inne niedociągnięcia w zabezpieczeniach przeciwpożarowych mogły mieć wpływ na rozprzestrzenianie się ognia. Pracownicy remontujący dach naruszali zakaz palenia papierosów na rusztowaniach, co mogło przyczynić się do wybuchu pożaru. Możliwe jest również, że do tragedii przyczyniło się zwarcie w nieprawidłowo działającej instalacji elektrycznej dzwonów umieszczonych w iglicy.

Odbudowa i otwarcie Katedry Notre Dame

Katastrofa wstrząsnęła globalną społecznością, która traktuje katedrę nie tylko jako ikonę Paryża i świadectwo kultury średniowiecza, ale również jako symbol zachodniego chrześcijaństwa. Niezwłocznie zorganizowano zbiórkę środków na odbudowę katedry Notre Dome, która przyniosła 846 milionów euro.

Jesienią 2023 roku odbudowa katedry Notre Dame była już na tyle zaawansowana, że Paryżanie odzyskali bardzo ważny dla nich symbol - iglicę. Koniec odbudowy katedry Notre Dame planowany jest na grudzień 2024 roku. Oficjalne otwarcie Notre Dame nastąpi 8 grudnia, a celebracja tego wydarzenia ma potrwać tydzień. Specjalne zaproszenie na uroczystość otrzymał papież Franciszek.

Historia Quasimodo, dzwonnika z Notre Dame

Imię Quasimodo wywodzi się od nazwy pierwszej niedzieli po Wielkanocy, znanej jako Quasimodo. W tym właśnie dniu został znaleziony jako trzyletnie dziecko, porzucone przy bramach katedry przez Klaudiusza Frollo. Quasimodo wyrósł na osobę o nieproporcjonalnej budowie ciała. Miał kwadratowy nos, niewielkie lewe oko i gęste brwi, a prawe oko zakrywała duża brodawka. Usta jego były popękane, a z krzywych, połamanych zębów wystawał jeden kieł. Miał rozdwojony podbródek i dużą głowę pokrytą rudymi, kręconymi włosami, ogromny garb między łopatkami i mniejszy na piersi, skrzywione nogi oraz duże stopy i dłonie. Jego twarz odzwierciedlała mieszankę złośliwości, zdziwienia i smutku. Pomimo swojej niekształtnej postury, był niezwykle silny, zwinny i odważny. Mieszkańcy Paryża uważali, że mógł mieć kontakty z diabłem i że spotkanie z nim przez ciężarną kobietę mogło prowadzić do narodzin potwora.

Postać Quasimodo zyskała popularność dzięki różnym adaptacjom, w tym musicalom czy baletom, a jego tragiczna miłość do pięknej Cyganki Esmeraldy stała się elementem kultury masowej. Quasimodo został również wspomniany w utworze Jacka Kaczmarskiego "Quasimodo". W niektórych adaptacjach, jak animacja Disneya z 1996 roku "Dzwonnik z Notre-Dame", postać ta nie jest głucha, co jest zmianą w stosunku do oryginalnej kreacji Victora Hugo.

