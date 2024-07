Na Sycylię w sezonie letnim codziennie przybywają rzesze turystów. Tegoroczne lato wygląda jednak nieco inaczej niż zwykle — wszystko ze względu na to, że wzmożoną aktywność wykazuje Etna, najwyższy czynny wulkan w Europie.

W związku z erupcjami Etny sycylijski Departament Ochrony Ludności ogłosił podniesienie stanu alarmowego oraz wprowadzenie środków ograniczających ryzyko. Poszczególne biura podróży znoszą wycieczki w ten rejon. Z problemami mierzy się także lotnisko w Katanii — a tym samym pasażerowie, którzy o odwołaniu lotu dowiadują się niekiedy tuż przed planowanym czasem startu.

Aktywność Etny a loty przychodzące i wychodzące na lotnisku w Katanii

Sytuacja na Sycylii jest dynamiczna, władze udostępniają komunikaty na temat działalności Etny i alarmują mieszkańców oraz turystów. Etna wyrzuca tzw. bomby wulkaniczne, nieustannie obserwowane są wycieki lawy, wciąż też dochodzi do opadów popiołu na miasto. W ciągu ostatnich paru dni Etna po raz kolejny wyrzuciła ogrom pyłu wulkanicznego — chmura osiągnęła kolejno ok. 8 i 5 kilometrów wysokości.

Etna wzmożoną aktywność wykazuje od ok. miesiąca, już w pierwszych dniach nasilenia erupcji doszło m.in. do częściowego zamknięcia przestrzeni powietrznej lotniska w Katanii. Tylko pierwsze dni lipca wiązały się z odwołaniem setek lotów przychodzących i wychodzących, a sytuacja regularnie się powtarza, ponieważ sycylijski wulkan cały czas wyrzuca materiał piroklastyczny.

Loty na Sycylię. Aktywność Etny a podróże do Katanii

Biura podróży odwołujące wakacje na Sycylii niekiedy proponują alternatywne opcje. Turystom wybierającym się na Sycylię zaleca się ponadto, aby nie udawali się na lotnisko bez wcześniejszego sprawdzenia statusu swojego lotu. „W związku z aktywnością Etny i jednoczesną emisją pyłu wulkanicznego do atmosfery, sztab kryzysowy nakazał zamknięcie sektorów B2 i B3, a co za tym idzie zawieszenie wszystkich lotów — przychodzących i wychodzących”, informowała na dniach SAC, spółka zarządzająca lotniskiem w Katanii. Takie oświadczenia pojawiają się od początku lipca regularnie.

Co w przypadku, gdy okaże się, że lot został odwołany? Wybuch wulkanu to wszak tzw. okoliczność nadzwyczajna — jak to się ma do wypłaty rekompensaty za zakłócenia? Czy w takiej sytuacji podróżnym przysługuje odszkodowanie za anulowany lot?