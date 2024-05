Wyjątkowy obiekt wpisany do rejestru zabytków. Zobaczycie go w Dusznikach-Zdroju

Wiele osób widziało ogródki meteorologiczne i znajdujące się w nich charakterystyczne białe urządzenia. Ich zadaniem jest pomiar różnych elementów pogody, jak wiatr, opad, usłonecznienie czy temperatura. Wyróżniają się w krajobrazie dzięki swojemu kolorowi, który ma za zadanie odbijać promieniowanie słoneczne, co chroni przed nagrzewaniem się urządzeń, a tym samym wskazywaniem błędnych pomiarów.

W Dusznikach-Zdroju znajduje się wyjątkowa stacja meteorologiczna, która przykuwa uwagę nie swoim kolorem, a wyjątkowym kształtem. Wykonana jest z odlewanego i kutego żelaza, bogato zdobiona ornamentem w stylu manieryzmu niderlandzkiego.

Pogodynka znajdująca się w Parku Zdrojowym w Dusznikach-Zdroju została wykonana około 1900 r. przez Heinricha Kappellera z Wiednia, specjalizującego się w meteorologicznych oraz fizycznych instrumentach pomiarowych dla pogodynek. Informuje Urząd Miejski w Dusznikach-Zdroju w mediach społecznościowych

Decyzją Dolnośląskiego Konserwatora Zabytków, 30 kwietnia 2024 roku stacja meteorologiczna została wpisana do rejestru zabytków. - Nasza stacja meteorologiczna jest jedną z nielicznych zachowanych w Polsce. Ten zabytek ruchomy techniki jest świadectwem minionej epoki, którego zachowanie leży w interesie społecznym, i ze względu na wartości artystyczne, historyczne oraz naukowe podlega ochronie i opiece - dodają urzędnicy.

Urokliwe uzdrowisko przy granicy z Czechami

Duszniki stały się uzdrowiskiem pod koniec XVIII wieku, kiedy zaczęto leczenie podgrzaną wodą mineralną. Na południe od miasta wybudowano uzdrowisko, a sam Park Zdrojowy utworzono wraz z budową palmiarni pod koniec XIX wieku. Początkowo park utrzymywany był z pieniędzy mieszkańców oraz odszkodowania, jakie otrzymano z ubezpieczenia po wojnie austriacko-pruskiej. Został przebudowany po powodzi w 1997 roku.

Podczas spacerów po parku o powierzchni 5,4 ha można zajść do Pijalni Wód Mineralnych, czy skorzystać ze Źródła "Agata", z którego wypływa naturalnie gazowana szczawa wodorowęglanowo-sodowo-magnezowa. Oprócz tego znajduje się tam Teatr Zdrojowy, w którym dwa koncerty dał Fryderyk Chopin, a obecnie odbywa się co roku Międzynarodowy Festiwal Chopinowski, pomnik kompozytora, podświetlana fontanna i Sanatorium Jan Kazimierz. Oprócz pełnienia funkcji uzdrowiska, Duszniki-Zdrój to także świetna baza wypadowa w pobliskie Góry Stołowe lub do Czech.