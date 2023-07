Spis treści: 01 Bagaż rejestrowany - cenna rada tiktokerki

02 Eksperci od ubezpieczeń mają jeszcze jeden tip

03 Lot samolotem z bagażem rejestrowanym. O czym pamiętać?

04 Bagaż rejestrowany - wymiary i waga. Nie wszędzie taki sam

Bagaż rejestrowany - cenna rada tiktokerki

Robin Taylor z Las Vegas jest pielęgniarką, ale również kochającą podróże influenserką. Na TikToku w krótkim filmiku pokazała jedną rzecz, którą zawsze robi przed nadaniem bagażu na lotnisku. Przed odprawą dokładnie sfilmowała swój bagaż rejestrowany z każdej strony.

Ten tip może okazać się bardzo pomocny w przypadku reklamacji zniszczonego bagażu. Dużo łatwiej będzie dochodzić swych roszczeń, jeśli dysponujemy zdjęciami czy nagraniami bagażu rejestrowanego przed jego nadaniem.

Internauci, którzy obejrzeli filmik Robin Tylor, przyznali, że ta porada sprawdza się nie tylko w przypadku reklamacji uszkodzonej walizki czy torby. Zdjęcia bagażu rejestrowanego są bardzo pomocne w przypadku jego zgubienia. Pozwalają na znacznie szybsze jego odnalezienie.

Reklama

TikTok

Eksperci od ubezpieczeń mają jeszcze jeden tip

Jak się ma porada tiktokerki do rzeczywistości ubezpieczeniowej? Ekspertka do spraw ubezpieczeń turystycznych Angela Dove potwierdziła portalowi MailOnline Travel zasadność nagrywania bagażu rejestrowanego. Dorzuciła od siebie jeszcze jedną radę:

“Ważne jest zrobienie kolejnego zdjęcia po wylądowaniu. Linie lotnicze są odpowiedzialne za bagaż podczas lotu, dlatego zdjęcie bagażu po przylocie pomoże określić, kiedy i gdzie doszło do ewentualnych uszkodzeń, utraty lub kradzieży, gdy zgłasza się roszczenie".

Bagaż rejestrowany podczas podróży powinien mieć więc zrobione dwie sesje zdjęciowe. Podobnie rzecz się ma z wypożyczanymi samochodami.

Czytaj też: Czego nie można mieć w bagażu podręcznym? Lista rzeczy zakazanych

Lot samolotem z bagażem rejestrowanym. O czym pamiętać?

Bagaż rejestrowany to ten, który nadajemy do luku bagażowego. Musimy więc go oddać na lotnisku przy stanowiskach odprawy. Jest on tam ważony, a następnie przechodzi kontrolę bezpieczeństwa. Ma ona na celu wykrycie przedmiotów niedozwolonych typu broń, materiały wybuchowe lub narkotyki. Prawo mówi, że bagaż rejestrowany może być otwarty, a nawet zniszczony bez obecności właściciela.

Nadanie bagażu rejestrowanego jest płatne. Cena zależy od linii lotniczych, ale lepiej wykupić tę opcję wcześniej. Im bliżej lotu, tym cena nadania jest wyższa. Najwięcej za nadanie bagażu rejestrowanego zapłacisz na lotnisku.

Bagaż rejestrowany poleci w luku bagażowym, więc w trakcie lotu nie będzie do niego dostępu. Warto o tym pomyśleć, zanim spakujemy do niego leki, kanapki na drogę czy płyny. W przypadku płynów w bagażu rejestrowanym nie ma ich limitów. Należy brać jednak pod uwagę ograniczenia panujące na danym lotnisku dotyczące limitów alkoholu.

Do bagażu rejestrowanego można spakować też inne rzeczy zabronione w bagażu podręcznym. Będą to kosmetyki bez limitów, noże czy ostre przedmioty, prostownice i lokówki do włosów. Na bagaż rejestrowany można nadać też narty, deski snowboardowe czy instrumenty muzyczne.

Bagaż rejestrowany - wymiary i waga. Nie wszędzie taki sam

Waga i wymiary bagażu rejestrowanego zależą od przewoźnika. Ten dostosowuje gabaryty bagażu do możliwości technicznych samolotu. Przeważnie waga walizki oscyluje w granicach 20 - 30 kg, przy czym w niektórych liniach można zabrać ze sobą więcej walizek.

Niektóre linie lotnicze różnicują ceny bagaży rejestrowanego w zależności od jego wielkości. Warto sprawdzić szczegóły u przewoźnika i dokładnie dostosować wielkość bagażu do swoich potrzeb.

Linie lotnicze również określają dokładne maksymalne wymiary bagażu rejestrowanego. Warto zmierzyć walizkę przed wylotem, bo tu liczą się centymetry. Część przewoźników dokładnie określa maksymalne wymiary poszczególnych krawędzi, inni podają tylko sumę długości wszystkich krawędzi. Warto dowiedzieć się u źródeł, czy w wymiarze bagażu rejestrowanego liczą się również części wystające, takie jak uchwyty czy kółka.

Czytaj też:

Bagaż wyjedzie pierwszy na taśmę. Jedna naklejka załatwi sprawę

Bagaż rejestrowany Ryanair. Wymiary i cena

Bagaż rejestrowany Wizzair. Wymiary i cena