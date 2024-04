Zwiedzaj Europę za darmo. Tysiące bezpłatnych biletów do wzięcia

Ambasadorzy DiscoverEU będą relacjonować swoje podróże

Laureaci konkursu zostaną wyłonieni przez komisję i poinformowani o zakwalifikowaniu się do uzyskania darmowego biletu - UE podaje, że w puli jest ponad 35 tysięcy takich karnetów. Karnet DiscoverEU umożliwia podróż po krajach programu, ale koszt zakwaterowania i wyżywienia uczestnicy pokrywają samodzielnie. Jednak dzięki temu, że wygrani otrzymują europejską kartę młodzieżową DiscoverEU, dostają dostęp do wielu zniżek (ponad 40 tys.), np. na wstęp do obiektów turystycznych i sportowych, imprezy, płacenie za kursy i warsztaty, przejazdy transportem lokalnym, zakwaterowanie, wyżywienie itp.

Podróż trzeba będzie zrealizować w okresie od 1 lipca 2024 roku do 30 września 2025 roku. Trwać może co najmniej 1 dzień, a najdłużej - 30 dni. Laureaci automatycznie zyskują tytuł ambasadora DiscoverEU i są zobligowani do relacjonowania swojej wycieczki w mediach społecznościowych, używając hasztagu #DiscoverEU. W ten sposób można też odnaleźć wpisy dotyczące podróże w ramach tego projektu z poprzednich lat.

Zainteresowane udziałem osoby muszą się pospieszyć - wnioski przyjmowane są tylko do końca kwietnia. Od początku istnienia projektu (2018 r.) swoją kandydaturę zgłosiło ponad milion osób, spośród których wyłoniono ponad 284 tys. laureatów. Gdyby nie ten pomysł UE na aktywizację młodych osób do podróży i odkrywania Europy, dwie trzecie z laureatów nie byłoby w stanie sfinansować podróży, przyznali w ankiecie dla Komisji. Dla 72 proc. ankietowanych wycieczka zasponsorowana przez UE była ponadto pierwszym wyjazdem pociągiem poza kraj zamieszkania.