Podwodny wulkan Hunga Tonga-Hunga Ha'apai, położony u wybrzeży wysp Tonga, wybuchł 13 stycznia.

"Połączenie ciepła wulkanicznego z przegrzaną wilgocią znad oceanu sprawiły, że ta erupcja była bezprecedensowa. Pióropusz popiołu wulkanicznego osiągnął wysokość 2,5 razy wyższą niż jakakolwiek zaobserwowana przez nas burza" Kristopher Bedka, Centrum Badań NASA w Langley

Skutkiem wybuchu było m.in. tsunami, które wdzierało się na wybrzeża oraz prawie 400 tysięcy piorunów w ciągu zaledwie kilku godzin. W kolejnych trzech dnia liczba odnotowanych wyładowań elektrycznych wzrosła do prawie 590 tysięcy. Erupcja trwała co najmniej 8 minut i była słyszalna nawet na Alasce. Fala uderzeniowa dotarła także do Polski i została zarejestrowana na Kasprowym Wierchu. Dodatkowo na wschodnim wybrzeżu Wysp Samoa odnotowano podniesienie się poziomu oceanu o aż 70 cm.

Skutkami erupcji mogło być dotkniętych do 80 tysięcy do 150 tysięcy mieszkańców Tonga.

Główny powód wybuchu wulkanu na Tonga

Naukowcy odkryli dlaczego ta erupcja była tak silna. Spowodowane to było zatopieniem głównego otworu wulkanicznego w wyniku mniejszej erupcji. Nastąpiła ona dzień wcześniej.

Lawa o temperaturze 1000 stopni Celsjusza wypłynęła prosto do oceanu, co bezpośrednio spowodowało spotęgowanie wybuchu.

Do atmosfery przedostało się wówczas prawie 2 kilometry sześcienne pyłów i gazów o łącznej masie prawie 3 miliardów ton. W górnych warstwach atmosfery doszło do tarcia drobin wulkanicznych z kryształkami lodu. Dzięki temu powstały ekstremalne wyładowania elektrostatyczne. Naukowcy są zdania, że aż 80% wszystkich piorunów, które wówczas uderzyły w Ziemię, były spowodowane tą erupcją.

Zdjęcie Wybuch wulkanu Tonga był słyszalny nawet na Alasce / NASA Earth Observatory / NASA

Istnieje możliwość, że wulkan Tonga znów wybuchnie, jednakże nie wiadomo, kiedy może to nastąpić. Dlatego tak ważny jest stały monitoring aktywności wulkanicznej.

Archipelag Tonga znajduje się w tzw. pierścieniu ognia, czyli w otaczającej Ocean Spokojny strefie ciągłych trzęsień ziemi i erupcji wulkanicznych.

Wyniki badań zostały opublikowane w Earthquake Research Advances.