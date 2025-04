Gdy w maju 2018 r. wybuchł wulkan Kīlauea, do atmosfery uwolniono ogromną ilość popiołu. W tym samym roku miał miejsce niespodziewanie duży zakwit fitoplanktonu. Nowe badanie, opublikowane w czasopiśmie "Journal of Geophysical Research: Oceans", a przeprowadzone przez międzynarodowy zespół badaczy, wykazało, że było to wywołane przez popiół wulkaniczny spadający na powierzchnię oceanu niemal 2 tys. km na zachód od wulkanu.