Na kolor wody na Ziemi ma wpływ wiele czynników, przede wszystkim poziom glonów, czy osadów unoszących się w toni. Najnowsze badania pokazują, w jaki sposób temperatura powietrza i opady mają wpływ na kolor wody w jeziorach.

Niebieskie jeziora stanowią zaledwie jedną trzecią jezior na świecie, z kolei pozostałą część stanowią jeziora o zielono-brązowym kolorze. Jeziora o błękitnej barwie znajdują się w chłodniejszych regionach świata, gdzie rejestruje się wysokie opady i zimowe pokrywy lodowe. Zielono-brązowe jeziora zlokalizowane są w bardziej suchych regionach, wewnątrz kontynentów i wzdłuż ich wybrzeży.

Naukowcy z University of North Carolina przeanalizowali ponad 5 mln zdjęć satelitarnych z Landsat-8, na których widocznych jest 85 360 jezior i zbiorników wodnych z całego świata. Zdjęcia były wykonywane w latach 2013-2020. Wyniki ich pracy można zobaczyć na interaktywnej mapie świata .

Jaki jest kolor jezior?

Naukowcy po przeprowadzeniu badań zauważyli, że liczba niebieskich jezior maleje. Sądzą, że przyczyną tego zjawiska są rosnące temperatury, które są związane ze zmianami klimatu. Powodują one, że glony coraz szybciej i częściej rozwijają się w akwenach. Glony występują także w morzach i oceanach, co w dalekiej przyszłości może skutkować zmianą koloru wody. Catherine O-Reily z Illinois State University powiedziała: - Cieplejsza woda, która wytwarza więcej zakwitów, będzie miała tendencję do przesuwania jezior w kierunku zielonych kolorów.

Zdjęcie Rozkład przestrzenny mediany modalnego koloru jeziora i zmienność przestrzenna jezior na świecie / Xiao Yang et al., 2022. The Color of Earth’s Lakes. Geophysical Research Letters 49 (18)/Open Access / materiały prasowe

Zmiana koloru akwenów jest także wskaźnikiem tego, jak drastycznie zmieniają się ekosystemy, co bezpośrednio wpływa na dziką przyrodę i ludzi. - Jeśli wykorzystujesz jeziora jako łowiska lub jako rezerwuary wody pitnej, zmiany jej jakości, które nastąpią, gdy jeziora staną się bardziej zielone, prawdopodobnie będą oznaczać, że uzdatnianie tej wody będzie droższe - mówi O’Reilly.

Ekolożka dodaje: - Mogą istnieć okresy, w których woda nie będzie się nadawać do użytku, a gatunki ryb mogą już nie być obecne, więc nie otrzymamy tych samych usług ekosystemowych z tych jezior, które zmieniają kolor z niebieskiego na zielony.

Naukowcy w swoim artykule zauważyli, że jeśli średnia temperatura lata wzrośnie powyżej 19 stopni Celsjusza, to wody w jeziorach zaczną zmieniać kolor na zielono-brązowy. Jak podaje portal meteomodel.pl średnia temperatura lata w naszym kraju w tym roku wyniosła aż 20,7 stopni Celsjusza. Według stworzonej przez zespół badawczy interaktywnej mapy, w Polsce dominują już jeziora o kolorze żółto-zielonym. Jak donoszą naukowcy, istnieje duże prawdopodobieństwo, że wody na Ziemi przybiorą w przyszłości mętny zielono-brązowy kolor. Badania zostały opublikowane w czasopiśmie Geophysical Research Letters .