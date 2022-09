W ostatnim czasie huragan Fiona uderzył we wschodnie wybrzeże Kanady, zalewając ulice i zrywając linie wysokiego napięcia.

To może być jedno z najbardziej dotkliwych zjawisk w ostatnim czasie, którego skutki będą usuwane jeszcze wiele tygodni.

W niedzielę mieszkańcy Nowej Szkocji, Wysp Księcia Edwarda, Nowej Funlandii, Quebecu i Nowego Brunszwiku pozostawali bez prądu.

Nagranie z wnętrza huraganu Fiona

O tym, jak wygląda wnętrze huraganu, możemy się przekonać dzięki bezzałogowemu statkowi o nazwie Explorer SD 1078 firmy Saildrone. Na nagraniu widać jego walkę z ponad 15-metrowymi falami i wiatrem o prędkości 160 km/h.

Reklama

Statek został skierowany w środek żywiołu, aby zebrać dane naukowe pozwalające lepiej zrozumieć wyjątkowo niebezpieczne zjawisko, jakimi są huragany. SD 1078 podczas niebezpiecznego rejsu płynie ze stałą prędkością 14 km/h. Zanim rozpoczął walkę z falami, udało mu się rozpędzić do maksymalnej prędkości 64 km/h.

Wideo youtube

Przeczytaj także: Jak powstają ogniste tornada? Czy mogą wystąpić w Polsce?

W jakim celu bada się huragany?

Aby w przyszłości móc lepiej prognozować występowanie cyklonów oraz usprawnić system wczesnego ostrzegania, National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) - amerykańska instytucja rządowa zajmująca się prognozowaniem pogody zbiera i analizuje szczegółowe dane przesyłane z urządzeń pomiarowych, znajdujących się m.in. na bezzałogowych statkach wysyłanych w środek niebezpiecznego żywiołu.

Explorer SD 1078 jest jednym z siedmiu "huraganowych" statków zasilanych energią słoneczną i wiatru, które w tym sezonie zbierały dane na Oceanie Atlantyckim i w Zatoce Meksykańskiej. Informacje są na bieżąco przesyłane do Laboratorium Środowiska Morskiego Pacyfiku NOAA.

Zdjęcie Trasa huraganu Fiona / NASA Earth Observatory / NASA

- Saildrone po raz kolejny demonstruje swoją zdolność do dostarczania krytycznych danych oceanicznych w najbardziej ekstremalnych warunkach pogodowych. Huragan Fiona nasilił się od burzy tropikalnej do huraganu kategorii 1 tuż przed uderzeniem w Portoryko, powodując znaczne szkody i utratę życia - powiedział Richard Jenkins, założyciel i dyrektor generalny Saildrone. - Dane gromadzone przez pojazdy Saildrone pomogą społeczności naukowej lepiej zrozumieć szybką intensyfikację, dając ludziom mieszkającym w naszych przybrzeżnych społecznościach więcej czasu na przygotowanie.

Jest to drugie nagranie, jakie zostało przesłane z wnętrza huraganu. Pierwsze zdjęcia i nagrania zostały przesłane w ubiegłym roku, przez statek SD 1045, który spędził dobę w huraganie kategorii 4 o nazwie Sam. Choć sam nie przetrwał starcia z siłami natury, to wraz z pozostałymi bezzałogowcami zebrał bardzo istotne dane.

Jak powstają huragany?

Huragany tworzą się w okolicach zwrotników, gdzie temperatura wody przekracza 27 st. C., dzięki czemu zapewniona zostanie energia do jego rozwoj. Ciepłe powietrze unosi się i tworzy się obszar niższego ciśnienia (tzw. cyklon). Na jego miejsce napływa powietrze z obszarów o wyższym ciśnieniu, a odległość od równika (co najmniej 500 km) powoduje, że układ zaczyna wirować.

Najczęściej rozwijają się na przełomie lata i jesieni, kiedy woda jest najcieplejsza. Gdy cyklon przemieszcza się nad ląd lub chłodniejsze wody, gdzie otrzymuje mniej energii, zaczyna słabnąć.

Przeczytaj także:

Ręka Boga nad Polską. To zapowiedź apokalipsy czy może zwykłe zjawisko atmosferyczne?

Uderzenie pioruna, które stało się viralem. Zobacz najciekawsze nagrania i zdjęcia wyładowań atmosferycznych

Jak grom z jasnego nieba. Skąd wiemy gdzie uderzają pioruny?