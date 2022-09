Kiedy zaczyna się jesień w 2022 roku?

Kalendarzowa jesień rozpoczyna się 23 września. Jesień astronomiczna w 2022 roku również wypada tego samego dnia. Jej data zawsze uwarunkowana jest tym, kiedy wypadnie równonoc jesienna.

Jesień kalendarzowa - każdego roku rozpoczyna się 23 września. Pierwszy dzień jesieni kalendarzowej jest terminem umownym, nie zawsze pokrywającym się z działaniami natury.

Jesień astronomiczna - jej termin jest związany z wędrówką ziemi wokół Słońca. W 2022 roku wypada ona w nocy z 22 na 23 września i zacznie się dokładnie o godzinie 03:03.

Co to jest równonoc jesienna?

To właśnie równonoc jesienna wyznacza datę, która jest pierwszym dniem jesieni astronomicznej. Jest to czas, w którym Słońce osiąga punkt Wagi. Dzieje się to w momencie, gdy Słońce góruje nad równikiem i od tej chwili będzie krócej oświetlało północną półkulę Ziemi. To spowoduje, że dzień stanie się krótszy od nocy.

W równonoc jesienną nachylenie osi obrotu Ziemi w kierunku Słońca wynosi 0 stopni, a dzień i noc zrównują się ze sobą i trwają po 12h.

Co to jest meteorologiczna jesień?

Meteorologiczna jesień jest jedną z pór roku, które zostały określone przez klimatologów i meteorologów. Stworzono je po to, aby badacze mogli porównywać zawsze te same okresy i na ich podstawie tworzyć modele porównawcze. Zastosowano podział tych pór roku na dwie półkule i przedstawia się on następująco:

Półkula północna: wiosna trwa tam od 1 marca do 31 maja, lato od 1 czerwca do 31 sierpnia, meteorologiczna jesień od 1 września do 30 listopada , a zima od 1 grudnia do 28 lutego.

, a zima od 1 grudnia do 28 lutego. Półkula południowa: wiosna zaczyna się 1 września i trwa do 30 listopada, lato jest od 1 grudnia do 28 lutego, meteorologiczna jesień trwa od 1 marca do 31 maja, a zima od 1 czerwca do 31 sierpnia.

Polska zlokalizowana jest na półkuli północnej, więc w naszym kraju meteorologiczna jesień rozpoczęła się już 1 września.

Czym jest jesień fenologiczna?

Pierwszy dzień jesieni określa się również na podstawie przyrody i jest to jesień fenologiczna. Nie ma ona konkretnej daty i wyznaczana jest przez zmiany w naturze. Dzieli się ją na dwie części: wczesną i pełną jesień.

Wczesna jesień fenologiczna to czas, gdy zakwitają wrzosy i dojrzewają owoce. Najważniejszym wyznacznikiem są tu kasztanowce, ligustry i dereń świdwa.

Pełna jesień fenologiczna to okres, gdy zaczynają opadać liście, a drzewa zostają ogołocone i przechodzą w zimowy spoczynek. Zwiastunem jej nadejścia jest zmiana barwy liści brzozy i kasztanowca na kolor żółty.



Zdjęcie Opadające liście to znak, że zbliża się pełna jesień fenologiczna. / 123RF/PICSEL

Kiedy kończy się jesień i zaczyna się zima w 2022 roku?

Koniec jesieni przypada na czas przesilenia zimowego. Wypada ono 21 grudnia 2022 i jest to najkrótszy dzień w roku, który związany jest z wędrówką Słońca po zwrotniku Koziorożca. Tej doby wschodu słońca możemy spodziewać się już około godziny 7, a zachodu około godziny 15. Dzień przesilenia zimowego trwa tylko 8 godzin, a przez pozostałe 16 godzin jest ciemno.

Moment, kiedy kończy się jesień na półkuli północnej, jest równocześnie najdłuższym dniem na półkuli południowej.

