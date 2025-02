A23a uwolniła się stosunkowo szybko i w grudniu ponownie zaczęła się przemieszczać po Oceanie Atlantyckim, o czym poinformowali naukowcy British Antarctic Survey (BAS). Wówczas przekazano, że prawdopodobnie będzie zmierzać w kierunku wyspy Georgia Południowa. Góra lodowa A23a to gigantyczna bryła lodu o powierzchni 3672 kilometrów kwadratowych, a więc jest w zasadzie porównywalnej wielkości do wyspy, w kierunku której dryfuje (dla porównania, jest nieco większa od znajdującej się na północ od Gdańska szwedzkiej wyspy Gotlandia). Zdjęcia można prześledzić na stronie NASA .

Andrew Meijers z British Antarctic Survey, oceanograf, który zauważył górę lodową pod koniec 2023 roku i od tego czasu śledzi jej losy za pomocą satelity przekazał, że od A23a oderwał się fragment lodu o długości około 19 kilometrów i powierzchnio około 80 kilometrów kwadratowych, co jest wielkością porównywalną do takich polskich miast jak Olsztyn, Gorzów Wielkopolski czy Płock. Obiektywnie patrząc, to potężny kawał bryły, ale w porównaniu do całości może się wydawać maleńkim okruszkiem.