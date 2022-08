Odkryto nowy gatunek olbrzymiego równonoga

Mateusz Zajega Przyroda

W Zatoce Meksykańskiej odkryto nowy gatunek równonoga, czyli skorupiaka o stosunkowo spłaszczonym ciele oraz dużej liczbie odnóży. Bathynomus yucatanensis, o którym mowa, mierzy aż 26 centymetrów długości, co czyni go prawdziwym gigantem w porównaniu do jego bliskich krewnych, jakimi są na przykład mieszkające w polskich piwnicach stonogi.

Zdjęcie / Twitter