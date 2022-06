Spis treści: 01 Jak wygląda żmija zygzakowata i czy jest jadowita?

02 Jak wygląda zaskroniec zwyczajny?

03 Zaskroniec rybołów większość życia spędza w wodzie

04 Wąż Eskulapa - symbol medycyny

05 Gniewosz plamisty a żmija zygzakowata

Jak wygląda żmija zygzakowata i czy jest jadowita?

W Polsce żyje tylko jeden gatunek jadowitego węża, którym jest żmija zygzakowata. Możemy spotkać ją dosłownie w każdym zakątku naszego kraju, a w rozpoznaniu tego gatunku pomogą nam charakterystyczne zygzaki umiejscowione na grzbiecie gada oraz pionowe źrenice.

Żaden inny wąż żyjący w Polsce nie wyróżnia się takimi oczami.

Czy powinniśmy więc bać się tego stworzenia? Niekoniecznie, gdyż żmije w większości przypadków zdecydują się na ucieczkę niż na potyczkę z o wiele większym od nich człowiekiem. Jeśli nie będziemy ich prowokować, nie powinniśmy czuć się zagrożeni.

Reklama

Co więcej, około połowa ukąszeń tych wężów kończy się bez wstrzyknięcia jadu, aczkolwiek ze względów bezpieczeństwa zawsze warto po takim incydencie zadzwonić na pogotowie ratunkowe.

Zobacz także: Jad węży i pająków groźniejszy niż sądziliśmy

Jak wygląda zaskroniec zwyczajny?

Jeśli podczas spaceru lub innej czynności napotkamy na węża z charakterystycznymi żółtymi plamami w okolicach skroni, oznaczać to będzie, że mamy do czynienia z zaskrońcem. Łatwo się domyślić, czemu zawdzięczają one swoją nazwę.

Podobnie jak w przypadku żmii zygzakowatej zaskrońca zwyczajnego możemy spotkać w każdym zakątku Polski. Nie jest on jadowity, więc nie zagraża naszemu bezpieczeństwu, choć jego spory rozmiar (około półtora metra długości) może napędzić nam strachu.

Zdjęcie Zaskroniec zwyczajny i jego charakterystyczne żółte skronie / Wikimedia

Zaskroniec rybołów większość życia spędza w wodzie

W Polsce czysto teoretycznie możemy także spotkać innego przedstawiciela podrodziny zaskrońcowatych - zaskrońca rybołowa. Osiąga on podobne rozmiary co jego zwyczajniejszy krewny i tak jak on nie potrafi wytwarzać jadu.

Szansa na spotkanie tego węża w naszym kraju niemal graniczy z cudem, gdyż odnotowano dotychczas pojedyncze przypadki występowania tych gadów w Polsce. Żyją one między innymi w Czechach i Słowacji, więc od czasu do czasu jakiś osobnik po prostu wkroczy na terytorium Rzeczpospolitej. Większość życia spędzają one w wodzie.

Zdjęcie Wąż Eskulapa żyje na terenie Bieszczad / Wikimedia

Wąż Eskulapa - symbol medycyny

Najdłuższym wężem występującym w Polsce jest wąż Eskulapa. Większość z nas zapewne kojarzy go głównie z symbolizowania medycyny i występowania w wielu logotypach najróżniejszych przychodni, szpitali czy aptek.

Spotkamy go wyłącznie w Bieszczadach, gdzie jego populację szacuje się na zaledwie nieco ponad 100 osobników. Mogą one osiągnąć nawet dwa metry długości, choć w naszym kraju nie odnotowano aż tak wielkich okazów.

Wąż Eskulapa charakteryzuje się oliwkowo-brązowym kolorem i tak jak wspomniane wyżej zaskrońce nie jest jadowity.

Zdjęcie Gniewosz plamisty często bywa mylony ze żmiją / Christian Fischer / Wikimedia

Gniewosz plamisty a żmija zygzakowata

Na południu i zachodzie Polski możemy spotkać także gniewosza plamistego, który choć nie stwarza żadnego zagrożenia, często wywołuje panikę u ludzi ze względu na podobieństwo do żmii zygzakowatej.

Na jego grzbiecie możemy dostrzec rzędy plam ułożonych na przemian, które z dalszej odległości mogą przypominać zygzaki. Warto również dodać, że w przeciwieństwie do żmij ma on okrągłą źrenicę, co również pomaga odróżnić te dwa stworzenia.