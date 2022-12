Odkryto pierwszy organizm, który zjada wirusy. Czym jest „virovore”?

W tych próbkach wody, w których nie było innego źródła pożywienia niż wirusy, populacja orzęsków wzrosła około 15 razy w ciągu dwóch dni. W tych samych próbkach poziom chlorowirusa spadł 100-krotnie. Z kolei w próbkach kontrolnych, bez wirusa, orzęski nie zwiększały swojej populacji.

W kolejnych eksperymentach badacze oznaczyli DNA chlorowirusa specjalnym barwnikiem fluorescencyjnym. Dzięki temu zabiegowi udało się zauważyć, że komórki orzęsek wkrótce zaczęły świecić - pomogło to potwierdzić, że Halteria faktycznie zjada wirusa. Powstał zatem nowy termin "virovory", który odnosi się do diety złożonej wyłącznie z wirusów, zatem określenie to może zająć miejsce wśród mięsożerców, roślinożerców i innych. Orzęski Halteria zostały pierwszymi znanymi "virovorami".

Naukowcy planują znaleźć więcej stworzeń tego typu oraz rozszerzyć swoje badania o analizy wpływu konsumpcji wirusów na sieci pokarmowe i wpływu na większe systemy, np. na obieg węgla. Wyniki badań zostały opublikowane w Proceedings of the National Academy of Sciences .