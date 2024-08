Zachorowalność i umieralność związana z upałami w Europie

Dodatkowo zespół ekspertów ze Wspólnego Centrum Badawczego Komisji Europejskiej, londyńskiego Laboratorium modelowania środowiska i zdrowia oraz innych jednostek przeprowadził badania na temat obciążenia śmiertelnością związaną zarówno z wysoką, jak i niską temperaturą i prognozowania zmian w 1368 regionach europejskich. Oszacowano obecne i przyszłe ryzyko śmiertelności związanej z temperaturą w ramach czterech scenariuszy zmian klimatu we wszystkich regionach Europy. Wnioski są podobne.

- Nadmiernie wysokie i niskie temperatury znacząco wpływają na zdrowie ludzi. Oczekuje się, że zmiany klimatyczne zaostrzą zachorowalność i śmiertelność związaną z upałem, co stanowi bezprecedensowe wyzwanie dla systemów zdrowia publicznego — zaznaczyli naukowcy w artykule udostępnionym na łamach „The Lancet Public Health”.

Do tego szacuje się, że liczba zgonów związanych z wysoką temperaturą może wzrosnąć o ok. 54 974 dodatkowe zgony do 2100 r., a czynnikiem korelującym ma być fakt starzenia się populacji. Ponadto wyniki podkreśliły regionalne dysproporcje w śmiertelności związanej z temperaturą w Europie - nierówności te w przypadku wysokich temperatur mają się pogłębić szczególnie w przypadku Europy Południowej.