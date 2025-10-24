Miks pytań z "Awantury o kasę". Mistrz zgarnie 8/10
Jeśli macie ochotę na chwilę umysłowej potyczki w weekend, to mamy dobrą wiadomość. Zebraliśmy dla was kolejną porcję pytań z "Awantury o kasę". Kultowy teleturniej przyciąga ludzi przed telewizory i na castingi. Ale czy poradzisz sobie na żywo? Sprawdź się najpierw u nas.
Śledzicie teleturniej "Awantura o kasę"? Jeśli tak, to bez problemu odpowiecie na te pytania. Jeśli nie - to będzie idealny pretekst, do powtórzenia sobie szkolnej wiedzy. Ale nie tylko. Kilka z tych pytań może położyć na łopatki niejednego eksperta. A ty dasz radę?
8/10 punktów to super wynik. Jak zdobędziesz wszystkie, to koniecznie musisz zgłosić się do teleturnieju. Może jako kapitan(ka) drużyny, co ty na to?