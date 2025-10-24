Francja mówi Rosji dość. Paryż wysyła myśliwce na Ukrainę

Filip Mielczarek

Filip Mielczarek

Francja wkrótce przekaże Ukrainie dodatkowe pociski Aster dla systemów obrony powietrznej SAMP/T, nowe myśliwce Mirage 2000-5F i wprowadzi nowe programy szkoleniowe. Takie wspaniałe informacje dla Kijowa właśnie przekazał osobiście Emmanuel Macron, prezydent Francji po spotkaniu tzw. Koalicji Chętnych.

Francja wysyła Ukrainie potężne myśliwce Mirage 2000-5F
Francja wysyła Ukrainie potężne myśliwce Mirage 2000-5FSiły Zbrojne Ukrainymateriały prasowe

Podczas wideokonferencji szczytu Koalicji Chętnych w Londynie, prezydent Francji Emmanuel Macron ogłosił kolejną transzę pomocy wojskowej dla Ukrainy. W przemówieniu podkreślił, że Francja dostarczy w najbliższych dniach dodatkowe pociski przeciwlotnicze Aster, nowe myśliwce Mirage 2000-5F oraz zorganizuje rozszerzone programy szkoleniowe dla ukraińskich sił zbrojnych.

"W najbliższych dniach dostarczymy dodatkowe pociski Aster, nowe programy szkoleniowe i nowe samoloty Mirage. Bardzo ważne jest, aby kontynuować nasze wysiłki na rzecz wsparcia Ukrainy i zwiększyć presję na Rosję" - oświadczył Macron, zwracając uwagę na rosnące zapotrzebowanie Kijowa na obronę powietrzną w obliczu rosyjskich ataków rakietowych. Spotkanie, w którym uczestniczyło 26 państw, w tym Wielka Brytania i Ukraina, miało na celu koordynację dalszego wsparcia w obliczu trwającej inwazji.

Paryż wysyła na Ukrainę myśliwce Mirage 2000-5F

Myśliwce Mirage 2000-5F stały się kluczowym elementem francuskiego wkładu w ukraińską obronę powietrzną. Pierwsze trzy egzemplarze przybyły do Ukrainy na początku lutego 2025 roku, a ich debiut bojowy nastąpił już 7 marca, kiedy to jeden z nich zestrzelił rosyjski pocisk manewrujący Ch-101 podczas odpierania połączonego ataku rakietowo-dronowego. Francja obiecała w sumie sześć takich wielozadaniowych samolotów, jednak dostawy opóźniają się z powodu intensywnego szkolenia pilotów, do tej pory dostarczono tylko trzy.

Tragiczny incydent miał miejsce pod koniec lipca 2025 roku, gdy jeden z Mirage rozbił się w obwodzie wołyńskim z powodu awarii technicznej. Wówczas pilot katapultował się i został bezpiecznie ewakuowany. Mimo strat, te maszyny, uzbrojone w zaawansowane systemy radarowe i pociski powietrze-powietrze, znacząco wzmocniły ukraińskie zdolności w neutralizacji rosyjskich pocisków. Co ciekawe, Kijów mógłby docelowo otrzymać nawet do 20 egzemplarzy tych maszyn, choć oficjalne plany ograniczają się do sześciu.

Zobacz również:

Rosyjskie kobiety wysłane w "mięsnym szturmie" na ukraińskich żołnierzy
Militaria

Rosyjskie kobiety wysłane w "mięsnym szturmie" na ukraińskich żołnierzy

Filip Mielczarek
Filip Mielczarek

    Francja ogłosiła nowy pakiet pomocy wojskowej dla Ukrainy

    Dodatkowe pociski Aster 15 i 30, produkowane we współpracy Francji z Włochami, są przeznaczone do systemów obrony powietrznej SAMP/T Mamba, które są odpowiednikiem amerykańskiego Patriota. Te kierowane pociski o zasięgu do 120 km mają na celu wzmocnienie ukraińskiej tarczy antyrakietowej, która w ostatnich miesiącach zmaga się z nasilonymi atakami Moskwy.

    Francja i Włochy wcześniej dostarczyły nieujawnioną liczbę takiej amunicji. Macron zaznaczył, że nowe dostawy nastąpią "w najbliższych dniach", co ma bezpośrednio wpłynąć na zdolność Kijowa do obrony kluczowej infrastruktury. W kontekście szerszego wsparcia, Paryż planuje także wspólne projekty z Ukrainą, w tym finansowanie dronów przechwytujących do kontrataków na rosyjskie cele.

    Zobacz również:

    Rosyjskie bomby UMPB-5R z chińskimi silnikami
    Militaria

    Chiny już się nie kryją z pomocą Rosji. Nowe bomby spadły na Ukrainę

    Filip Mielczarek
    Filip Mielczarek

      Nowe myśliwce, pociski i szkolenia dla Ukraińców

      Nowe programy szkoleniowe, ogłoszone przez Macrona, obejmują m.in. rozszerzone kursy dla pilotów Mirage, co ma przyspieszyć integrację dodatkowych samolotów w ukraińskim lotnictwie. W lipcu 2025 roku, podczas rozmowy z prezydentem Wołodymyrem Zełenskim, uzgodniono szkolenia na dodatkowych maszynach, co jest odpowiedzią na braki kadrowe po stratach i intensywnym użytkowaniu.

      Francja od początku inwazji przekazała Ukrainie miliardy euro w pomocy wojskowej, w tym amunicję, pojazdy i systemy łączności. Jak zaznaczył Macron, takie działania nie tylko wzmacniają Ukrainę, ale też sygnalizują jedność Zachodu w dążeniu do pokoju na warunkach Kijowa

      ***

      Bądź na bieżąco i zostań jednym z 88 tys. obserwujących nasz fanpage - polub GeekWeek na Facebooku i komentuj tam nasze artykuły!

      "Wydarzenia": Legendarny "Dar Młodzieży" będzie miał swojego następcęPolsat News
      Masz sugestie, uwagi albo widzisz błąd?
      Zapisz się na geekweekowy newsletter i łap najświeższe newsy ze świata tech, lifehacki, porady i ciekawostki.

      Najnowsze