Francja wysyła Ukrainie potężne myśliwce Mirage 2000-5F

Podczas wideokonferencji szczytu Koalicji Chętnych w Londynie, prezydent Francji Emmanuel Macron ogłosił kolejną transzę pomocy wojskowej dla Ukrainy. W przemówieniu podkreślił, że Francja dostarczy w najbliższych dniach dodatkowe pociski przeciwlotnicze Aster, nowe myśliwce Mirage 2000-5F oraz zorganizuje rozszerzone programy szkoleniowe dla ukraińskich sił zbrojnych.

"W najbliższych dniach dostarczymy dodatkowe pociski Aster, nowe programy szkoleniowe i nowe samoloty Mirage. Bardzo ważne jest, aby kontynuować nasze wysiłki na rzecz wsparcia Ukrainy i zwiększyć presję na Rosję" - oświadczył Macron, zwracając uwagę na rosnące zapotrzebowanie Kijowa na obronę powietrzną w obliczu rosyjskich ataków rakietowych. Spotkanie, w którym uczestniczyło 26 państw, w tym Wielka Brytania i Ukraina, miało na celu koordynację dalszego wsparcia w obliczu trwającej inwazji.

Paryż wysyła na Ukrainę myśliwce Mirage 2000-5F

Myśliwce Mirage 2000-5F stały się kluczowym elementem francuskiego wkładu w ukraińską obronę powietrzną. Pierwsze trzy egzemplarze przybyły do Ukrainy na początku lutego 2025 roku, a ich debiut bojowy nastąpił już 7 marca, kiedy to jeden z nich zestrzelił rosyjski pocisk manewrujący Ch-101 podczas odpierania połączonego ataku rakietowo-dronowego. Francja obiecała w sumie sześć takich wielozadaniowych samolotów, jednak dostawy opóźniają się z powodu intensywnego szkolenia pilotów, do tej pory dostarczono tylko trzy.

Tragiczny incydent miał miejsce pod koniec lipca 2025 roku, gdy jeden z Mirage rozbił się w obwodzie wołyńskim z powodu awarii technicznej. Wówczas pilot katapultował się i został bezpiecznie ewakuowany. Mimo strat, te maszyny, uzbrojone w zaawansowane systemy radarowe i pociski powietrze-powietrze, znacząco wzmocniły ukraińskie zdolności w neutralizacji rosyjskich pocisków. Co ciekawe, Kijów mógłby docelowo otrzymać nawet do 20 egzemplarzy tych maszyn, choć oficjalne plany ograniczają się do sześciu.

Francja ogłosiła nowy pakiet pomocy wojskowej dla Ukrainy

Dodatkowe pociski Aster 15 i 30, produkowane we współpracy Francji z Włochami, są przeznaczone do systemów obrony powietrznej SAMP/T Mamba, które są odpowiednikiem amerykańskiego Patriota. Te kierowane pociski o zasięgu do 120 km mają na celu wzmocnienie ukraińskiej tarczy antyrakietowej, która w ostatnich miesiącach zmaga się z nasilonymi atakami Moskwy.

Francja i Włochy wcześniej dostarczyły nieujawnioną liczbę takiej amunicji. Macron zaznaczył, że nowe dostawy nastąpią "w najbliższych dniach", co ma bezpośrednio wpłynąć na zdolność Kijowa do obrony kluczowej infrastruktury. W kontekście szerszego wsparcia, Paryż planuje także wspólne projekty z Ukrainą, w tym finansowanie dronów przechwytujących do kontrataków na rosyjskie cele.

Nowe myśliwce, pociski i szkolenia dla Ukraińców

Nowe programy szkoleniowe, ogłoszone przez Macrona, obejmują m.in. rozszerzone kursy dla pilotów Mirage, co ma przyspieszyć integrację dodatkowych samolotów w ukraińskim lotnictwie. W lipcu 2025 roku, podczas rozmowy z prezydentem Wołodymyrem Zełenskim, uzgodniono szkolenia na dodatkowych maszynach, co jest odpowiedzią na braki kadrowe po stratach i intensywnym użytkowaniu.

Francja od początku inwazji przekazała Ukrainie miliardy euro w pomocy wojskowej, w tym amunicję, pojazdy i systemy łączności. Jak zaznaczył Macron, takie działania nie tylko wzmacniają Ukrainę, ale też sygnalizują jedność Zachodu w dążeniu do pokoju na warunkach Kijowa

***

