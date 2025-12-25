Boże Narodzenie to jedno z najbardziej rozpowszechnionych świąt na świecie. Celebrują je miliony ludzi w bardzo różny sposób. Choć w wielu miejscach kojarzy się z choinką, kolędami i prezentami, lokalne tradycje często mają korzenie w dawnych wierzeniach, legendach i obyczajach, które mogą zaskakiwać swoją oryginalnością.