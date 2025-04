Wchodzisz z nami do świata Minecrafta? Tylko fan zdobędzie 10/10

Co tu dużo mówić, "Minecraft: Film" rozbił bank. Ponad 978 tys. polskich widzów poszło do kin w w czasie weekendu otwarcia. Do kin trafili przede wszystkim fani gry z 2011 roku, która sprzedała się w ponad 300 milionach egzemplarzy i której oglądalność streamów na YouTubie liczymy już w bilionach wyświetleń.