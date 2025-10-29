Twój mózg to centrum dowodzenia, które działa bez przerwy - analizuje, zapamiętuje, przewiduje, a czasem nawet… oszukuje. Mózg potrafi tworzyć wspomnienia, które nigdy się nie wydarzyły, i dostosowywać swoje połączenia, gdy uczysz się czegoś nowego. To dzięki niemu potrafimy mówić, śnić, tworzyć sztukę, a także unikać zagrożeń, zanim w pełni je zrozumiemy.

Każda z jego miliardów komórek współpracuje w zadziwiającym rytmie, którego nauka wciąż nie rozgryzła do końca. Zjawiska takie jak neuroplastyczność, pamięć długotrwała czy złudzenia optyczne pokazują, że nasz mózg to nie tylko biologiczna maszyna, ale fascynujący wszechświat neuronów. Sprawdź w tym quizie, ile naprawdę o nim wiesz. Przygotuj się na kilka zaskoczeń.