Disney stworzył robota inspirując się bajkowym Wall-E

Mały robot o specjalnych umiejętnościach

Mały, biało-czarny robot przypominający Wall-E potrafi patrzeć bezpośrednio na ludzi bądź lustrować ich wzrokiem od dołu do góry, jakby chciał ocenić ich wygląd. Dzięki temu, że został wyposażony w czujniki, może skanować swoje otoczenie i wykrywać ruch, co za tym idzie, zyskuje w ten sposób zdolność do podążania za ruchomymi obiektami.

Dwie anteny na czubku głowy wychwytują dźwięki. Gdy ktoś mu coś instruuje, robot stara się odpowiednio zareagować. Powstał dzięki wspólnej pracy inżynierów i animatorów. Współpraca między zespołami pozwoliła na uzyskanie robota, który potrafi wzbudzać emocje. Zespół badawczy Disneya planuje zbadać i ewentualnie rozszerzyć możliwości robota, by stał się jeszcze bardziej ludzki.

Animatorzy projektujący roboty potrzebują inżynierów, którzy dzięki fizyce i mechanice będą w stanie nadać realny kształt ich pomysłom. Zespoły uzupełniają się, a rezultaty są niezwykle obiecujące. Mały robot został zaprezentowany na Międzynarodowej Konferencji na temat Inteligentnych Robotów i Systemów w Detroit. Na czele zespołu stoi Moritz Bächer z Disney Research.

