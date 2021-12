Elon Musk: Tesla Bot może być przyjacielem człowieka

Elon Musk powiedział na początku grudnia, że Tesla zbuduje robota do wykonywania użytecznej pracy, a nawet zasugerował, że może on pomóc w rozwiązaniu problemu niedoboru siły roboczej. Teraz miliarder wziął udział w podcaście Lexa Fridmana, naukowca specjalizującego się w interakcjach człowiek-maszyna. Ujawnił tam kilka nowych informacji o Tesla Bot.

Szef SpaceX przyznał, że rozważa potencjalną rolę dla robota jako asystenta lub nawet przyjaciela. "Myślę, że możliwości są nieograniczone. Nie jest to całkowicie zgodne z główną wizją Tesli, ponieważ dotyczy ona przyspieszenia przejścia świata na zrównoważoną energię, ale niezwykle przydatne jest stworzenie humanoidalnego robota, który jest w stanie wchodzić w interakcje ze światem i pomagać nam na wiele różnych sposobów" - powiedział Musk.

Reklama

Wideo youtube

Miliarder na razie nie poświęca zbyt wiele czasu na Tesla Bota, bo skupiony jest na rozwoju pojazdu Starship, ale to może się zmienić już w przyszłym roku, gdy będzie on odbywał regularne loty. Wtedy priorytetem stanie się robot. Będzie to projekt na miarę Autopilota z autonomicznych Tesli. "Z czasem może rozwinąć osobowość, która będzie wyjątkowa. To nie jest tak, że wszystkie roboty są takie same. Ta osobowość może ewoluować, aby dopasować się do właściciela, czy jakkolwiek chcesz to nazwać" - dodał Musk.

Elon Musk ujawnił również, że do końca 2022 roku chciałby zobaczyć pierwszy użyteczny prototyp Tesla Bota. Humanoidalny robot będzie odnajdywał się w otaczającym go świecie za pomocą systemu kamer i właśnie Autopilota. Robot poruszać się będzie na dwóch nogach, mierzył 172 cm wysokości i ważył 56 kilogramów. Jego maksymalna prędkość poruszania się będzie wynosiła ok. 8 km/h.

Wideo youtube

Tesla Bot ujrzał światło dzienne podczas pierwszego Tesla AI Day w sierpniu 2021 roku. Wówczas Musk opowiadał o technologach uczenia maszynowego i sztucznej inteligencji tworzonych przez Teslę. Co ciekawe, Musk zapowiedział, że nie będzie mowy o Skynecie, bo maszyna ma być bardzo przyjazna ludziom. Pewnie właściciele pojazdów Tesli będą mogli na dobry początek wykorzystać go do wkładania wtyczki do ładowania pojazdów na stacjach SuperCharger.