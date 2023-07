100 lat Disneya w Disney Plus. Długa lista klasyków w lipcu 2023

Co nowego pojawi się w lipcu na Disney+? Uwagę widzów i fanów animacji przykuje na pewno prawdziwa gratka, czyli rozpoczęcie odliczania do 100. rocznicy Disneya. Z tego powodu platforma przygotowała coś wyjątkowego. To oczywiście nie wszystko — Disney+ ma dla nas również nowe sezony popularnych serii i świetny miniserial dokumentalny na temat kościoła Hillsong. Sprawdź, co obejrzeć w lipcu 2023.

Zdjęcie Co nowego na Disney+ w lipcu 2023? / ©diegothomazini/123RF.COM / 123RF/PICSEL