Seriale na Netflixie

Biblioteka Netflixa jest wyjątkowo bogata. Liczba propozycji jest różna dla poszczególnych państw, w których funkcjonuje platforma. Przykładowo w 2021 roku na Netflix UK było aż 7078 pozycji, zaś w USA było ich "zaledwie" 6074. W tym samym roku w Polsce dostępnych było ponad 3400 tytułów, w tym około 2300 filmów oraz około 1100 seriali. Jak w tym gąszczu propozycji można wybrać coś interesującego? Koniecznie zobaczcie poniższą listę.

Gambit królowej

Serial był światowym hitem, zaliczanym do najlepszych propozycji platformy. Ponadto zaskarbił sobie również sympatię krytyków filmowych. Produkcja bazuje na powieści pod tym samym tytułem z 1983 roku autorstwa Waltera Tevisa. Akcja ma miejsce w latach pięćdziesiątych i sześćdziesiątych XX wieku w USA i skupia się na losach młodej mistrzyni szachowej. Kobieta jednocześnie musi sobie radzić z coraz bardziej rosnącą popularnością, ale także samotnością, uzależnieniem od alkoholu i leków, czy też z ludzkim niezrozumieniem i odrzuceniem.

Bohaterowie są niezwykle złożeni i wielowarstwowi oraz zaskakują swoimi niejednoznacznymi wyborami. Z reguły akcja rozgrywa się stosunkowo monotonnie, lecz serial jest niezwykle wciągający ze względu na swoje zawiłości oraz niepewność, jaką decyzje podejmie główna bohaterka. Zagłębiamy się w świat intryg, strategii, i chęci wygrania ponad wszystko. Warto wspomnieć, że w tej międzynarodowej produkcji gra także Marcin Dorociński. Serial ma 7 odcinków o długości od 46 do 67 minut.

The Duchess

Serial "The Duchess" to wyjątkowa i niezwykle pokręcona historia trzydziestokilkuletniej Katherine i jej ośmioletniej córki Olive. Katherine traktuje córkę na równi sobie, jednocześnie jest jej najlepszą przyjaciółką - przykładem może być sytuacja, kiedy matka wraz z córką udają się do kliniki in vitro. Jednocześnie kobieta nienawidzi ojca Olive, Shepa, który jest upadłą gwiazdą boysbandu o mocno alternatywnym podejściu do życia. Ponadto kobieta żyje w "wolnym związku" z innym mężczyzną, który chce wejść na kolejny poziom relacji. Ten absurdalny czworokąt doprowadza do skrajnych decyzji i zachowań.

Historia zmienia się jak w kalejdoskopie, jest pełna ciętych ripost, od których uśmiech sam pojawia się na twarzy, a uszy aż więdną. Trzeba wspomnieć, że pojawia się tutaj niewyrachowany humor oraz liczne wulgaryzmy. Serial ma sześć odcinków trwających od 19 do 28 minut.

Sprzątaczka

"Sprzątaczka" jest z pewnością jednym z najbardziej wyjątkowych seriali na Netflixie. Warto zwrócić uwagę, że pozycja ta jest luźną adaptacją autobiograficznej powieści Stephani Land, która opisała własne doświadczenia z przemocowego związku.

W środku nocy kobieta jest zmuszona do szybkiego spakowania własnych rzeczy i rzeczy córki oraz do ucieczki z domu. Okazuje się, że w tej dramatycznej sytuacji nie może na nikim polegać, ani na rodzinie, ani na znajomych, ani na opiece społecznej. Jedynym miejscem, gdzie ma szansę chwilę wytchnąć, jest dom samotnej matki. Serial ukazuje toksycznego męża alkoholika, dziecięce traumy oraz dramat młodej kobiety, która musi sobie sama radzić z wszelkimi możliwymi przeciwnościami losu. Jest to ciągła walka o swoje przetrwanie i o przetrwanie córki. Propozycja ta z pewnością na długo pozostanie w pamięci. Serial ma 10 odcinków trwających od 48 do 60 minut.

Awantura

"Awantura" uważana jest przez wielu jako jeden z najlepszych seriali Netflixa, który pojawił się w ostatnich latach. Historia rozpoczyna się od zwykłej sprzeczki drogowej, która z każdym odcinkiem nabiera na sile i intensywności, kończąc się na kataklizmie. W trakcie rozwoju sytuacji widzimy coraz bardziej skomplikowane postacie.

Amy to kobieta z sukcesami, która ma rodzinę i staje przed życiową szansą sprzedaży swojej firmy za wielkie pieniądze. Jednakże jej na pozór idealne życie, jest dalekie od idyllicznego wyobrażenia. Z drugiej strony mamy Danny’ego, którego życie nie oszczędzało, jest przysłowiową złotą rączką, lecz ostatnimi czasy brakuje dla niego pracy. Ten niezwykły duet stworzy prawdziwy wir niepowstrzymanych zdarzeń, który porwie dosłownie wszystkich. Zobaczymy tutaj ludzkie dramaty, zwroty akcji oraz dobry niewymuszony humor. Serial ma 10 odcinków trwających od 31 do 39 minut.

Unorthodox

Na Netflixie można znaleźć kolejny miniserial, który porusza poważne kwestie. Taką propozycją jest "Unorthodox". Poznajemy tutaj 19-letnią Esther w chwili jej szykowania się do ucieczki. Nie wiadomo co skłoniło dziewczynę do tak radykalnego kroku, nie znamy jej historii. Wszystko wyjaśnia się w kolejnych odcinkach, w których mamy połączoną teraźniejszość z retrospekcjami. Daje nam to wgląd w przerażający świat ultraortodoksyjnych Żydów. Widzimy tutaj niezwykle poruszającą i wciągającą historię młodej kobiety walczącej z hermetycznym światem. Jak zakończy się jej opowieść? Serial ma zaledwie cztery odcinki po 53-55 minut.