55, 65, 75 cali. Ile to centymetrów i czy rozmiar telewizora ma znaczenie?

Jak wybrać rozmiar telewizora?

Optymalny rozmiar telewizora zależy nie tylko od przekątnej ekranu. Porównywanie rozmiarów tylko na podstawie tego parametru jest możliwe tylko wtedy, gdy chodzi o urządzenia o identycznej rozdzielczości. Aby znaleźć odpowiedni rozmiar telewizora do domu, musisz wziąć pod uwagę czynniki takie jak wielkość pomieszczenia, rozmiar szafki RTV, a nawet odległość od miejsca siedzącego.

Rozdzielczość obrazu również odgrywa ważną rolę. Na przykład ekrany o standardowej rozdzielczości (SD) powinny być mniejsze lub odległość od nich powinna być większa. W przeciwnym razie pojedyncze piksele obrazu stają się widoczne, co może negatywnie wpłynąć na przyjemność widzów podczas oglądania telewizji.

Zdjęcie Na rynku dostępne są telewizory w różnych rozmiarach. Sprawdź, jak dobrać rozmiar telewizora do pomieszczenia / 123RF/PICSEL

W przypadku urządzeń o rozdzielczości HD czy Ultra HD ten jakościowy problem praktycznie nie istnieje, co pozwala na zakup i korzystanie z telewizorów o większych przekątnych ekranu nawet w mniejszych pomieszczeniach.

Rozmiar telewizora a odległość od kanapy

Jeszcze kilka lat temu odległość kanapy od telewizora była kluczowym czynnikiem przy wyborze jego rozmiaru. Wynika to z faktu, że im dalej siedzisz, tym mniejszy wydaje się twój telewizor. Choć odbiorniki o większej rozdzielczości pozwalają skrócić tę odległość (lub wybrać większy telewizor), warto zmierzyć odległość w twoim przypadku, by porównać wynik ze swoimi oczekiwaniami. Dostępne są dwa wzory, które różnią się ze względu na kąt patrzenia na ekran:

mniejszy kąt widzenia — odległość kanapy od telewizora * 0,626;

większy kąt widzenia — odległość kanapy od telewizora * 0,835.

Jeśli odległość między odbiornikiem a miejscem do siedzenia została zmierzona w centymetrach, należy wynik przekonwertować na cale, czyli podzielić przez 0,3937. Dla standardowej odległości telewizora od kanapy w mieszkaniu, czyli ok. 3 m (300 cm), wynik będzie wyglądał następująco:

300 * 0,626 = 187,8 cm | 187,8 cm * 0,3937 = 74 cale;

300 * 0,835 = 250,5 cm | 250,5 cm * 0,3937 = 98 cali.

Warto pamiętać, że są to jedynie wytyczne i nie należy ich traktować jako zasad. W rzeczywistości wiele zależy od budżetu, jaki posiadamy na zakup telewizora oraz naszych indywidualnych preferencji.

Wymiary telewizora — jak przeliczyć cale na cm?

Numerki, które widnieją przy opisach telewizorów, to długość przekątnej ekranu. Podawane są w calach, czyli jednostkach używanych w krajach anglosaskich. 1 cal odpowiada 2,54 cm. Łatwo więc przeliczyć długość przekątnej telewizora podanej w tych jednostkach na centymetry. Jednymi z najczęściej wybieranych odbiorników są te o przekątnej 55’’, co po przeliczeniu równa się 139,7 cm.

Jeśli chcemy obliczyć długość i szerokość telewizora, musimy pamiętać o jego współczynniku kształtu. W przypadku standardowej rozdzielczości jest to 4:3, natomiast przy nowocześniejszych odbiornikach i rozdzielczości HD, UHD lub 4K, współczynnik ten wynosi 16:9.

Mały telewizor: 19, 24, 32, 39, 40, 42, 43 cali — ile to cm?

W przypadku małych telewizorów rozmiary w calach odpowiadają następującym wartościom w centymetrach:

19'' — 48 cm,

24'' — 61 cm,

32'' — 82 cm,

39'' — 100 cm,

40'' — 102 cm,

42'' — 107 cm,

43'' — 109 cm.

W przypadku najmniejszych rozmiarów - 19 i 24 - są to odbiorniki wykorzystywane w pomieszczeniach rzadziej używanych lub w takich, gdzie jest mało miejsca do zagospodarowania. Idealnie sprawdzą się w kuchni czy na działce letniskowej. Natomiast telewizory o przekątnej ok. 40 cali zwykle umieszczane są w sypialniach.

Średni telewizor: 48, 49, 50, 55, 58, 60 cali — ile to cm?

W przypadku średnich telewizorów rozmiary w calach odpowiadają następującym wartościom w centymetrach:

48'' — 123 cm,

49'' — 125 cm,

50'' — 127 cm,

55'' — 140 cm,

58'' — 148 cm,

60'' — 154 cm.

Jeszcze kilka lat temu telewizor o przekątnej 55’’ był synonimem luksusu. Teraz jest to odbiornik średniej wielkości, który wcale nie kosztuje zawrotnej sumy. Najczęściej są to modele, z których korzystamy w salonie i stawiamy na szafce RTV.

Duży telewizor: 65, 70, 75, 77, 83, 85, 86, 88 cali — ile to cm?

W przypadku dużych telewizorów rozmiary w calach odpowiadają następującym wartościom w centymetrach:

65'' — 165 cm,

70'' — 179 cm,

75'' — 189 cm,

77'' — 197 cm,

83'' — 212 cm,

85'' — 216 cm,

86'' — 220 cm,

88'' — 225 cm.

Telewizory o przekątnej powyżej 65’’ także najczęściej montowane są w salonie, jednak zwykle na ścianie za pomocą specjalnych stelaży. Duży telewizor pozwoli na zupełnie inne doznania podczas oglądania ulubionych filmów czy seriali.

Zdjęcie Wraz z rozwojem technologii związanej z rozdzielczością telewizorów zmieniły się kryteria doboru rozmiaru telewizora do pomieszczenia / materiały prasowe

Bardzo duży telewizor: 98, 100, 120 cali — ile to cm?

W przypadku bardzo dużych telewizorów rozmiary w calach odpowiadają następującym wartościom w centymetrach:

98'' — 251 cm,

100'' — 256 cm,

120'' — 307 cm.

Telewizory o przekątnej ok. 100’’ i wyższej najczęściej wybierane są do pokojów filmowych. Zamontowany na ścianie odbiornik o przekątnej powyżej 2,5 metra pozwala odwzorować w domu efekty, jakich doświadczylibyśmy w kinie.

Wymiary telewizora a rozdzielczość Full HD i 4K Ultra HD

Rozmiar ekranu telewizora jest ściśle związany z wykorzystaniem wyświetlanych na nim treści. Tak zwana odległość pozycjonowania jest tym, co określa, jak blisko telewizora dana osoba może usiąść - nie w kwestii szkodliwości dla oczu, ale w kwestii prawidłowej wizualizacji obrazu oraz najlepszych odczuć podczas korzystania z odbiornika. Zależy to od następujących czynników: jakości obrazu, rozdzielczości ekranu i rozmiaru telewizora.

Istnieje prosty wzór do obliczenia rozmiaru telewizora w zależności od odległości od odbiornika oraz rozdzielczości ekranu:

standardowa rozdzielczość (SD) — odległość pozycjonowania / 3,5 = zalecana przekątna ekranu (w cm),

(SD) — odległość pozycjonowania / 3,5 = zalecana przekątna ekranu (w cm), High Definition (HD) — odległość pozycjonowania / 2,5 = zalecana przekątna ekranu (w cm),

(HD) — odległość pozycjonowania / 2,5 = zalecana przekątna ekranu (w cm), 4K (UHD) — odległość pozycjonowania / 1,5 = zalecana przekątna ekranu (w cm).

Oznacza to, że im lepsza jakość obrazu i rozdzielczość telewizora, tym bliżej możesz usiąść, nie zauważając utraty jakości obrazu.

