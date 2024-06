Do biblioteki Disney+ co miesiąc wprowadzane są kolejne produkcje. Jakiś czas temu ogłoszono dodanie do zasobów serwisu sporo nowości i kontynuacji na czerwiec, w tym paru wyczekiwanych filmów i seriali.

W bibliotece Disney+ pojawiły się już w pierwszych dniach czerwca produkcje takie jak "LA Clippers: Walka o zwycięstwo" i kolejne sezony "Family Guy'a" oraz "Ojca chrzestnego Harlemu". Do tego premierę 5 czerwca miał oczekiwany przez wielu fanów uniwersum "Gwiezdnych Wojen" serial "Akolita".

Reklama

Gdzie oglądać Gwiezdne Wojny: Akolita? Premiera w Disney Plus

Zapowiadany od dawna serial "The Acolyte" z uniwersum "Star Wars" w końcu zadebiutował na platformie Disney+. Subskrybenci mogą już obejrzeć dwa premierowe odcinki. "Akolita" wzbudza wiele emocji, recenzje są bardzo zróżnicowane. W serwisie "Rotten Tomatoes" można jednak zobaczyć, że produkcja została uznana przez krytyków za "świeżą" (88 proc.).

Czego można się spodziewać po serialu? Fabuła dotyczy śledztwa w sprawie szokującej zbrodni, które stawia szanowanego mistrza Jedi przeciwko niebezpiecznej wojowniczce z jego przeszłości. W miarę jak historia się rozwija, pojawiają się kolejne wskazówki, które wiążą się z tym, że mistrz i wojowniczka podążają mroczną ścieżką, a złowrogie siły sprawiają, że nie wszystko jest tym, czym się wydaje.

Wideo youtube

The Acolyte w Disney Plus. Nowy serial z uniwersum Star Wars

Uniwersum "Gwiezdnych Wojen" stworzone przez Georga Lucasa jest już od niemal 50 lat nieustannie rozwijane. "Akolita", czyli nowy serial osadzony w uwielbianym przez rzesze fanów świecie, to dzieło Leslye Headland. Headland pełni tu też funkcję producenta wykonawczego, a współpracują z nią Kathleen Kennedy, Simon Emanuel, Jeff F. King oraz Jason Micallef.

W nowej produkcji ze świata "Star Wars" występują Lee Jung-jae i Amandli Stenberg, Manny Jacinto, Dafne Keen, Charlie Barnett, Jodie Turner-Smith, Rebecca Henderson, Dean-Charles Chapman, Joonas Suotamo oraz Carrie-Anne Moss. Muzykę do "Akolity" skomponował natomiast ceniony kompozytor Michael Abels ("Uciekaj", "To my"). Premierowe odcinki serialu "Gwiezdne Wojny: Akolita" zostały dodane 5 czerwca, a kolejne będą udostępniane w serwisie Disney+ co tydzień.

Zdjęcie Pojawiły się pierwsze opinie o "Akolicie". Krytycy dobrze odebrali produkcję. / Disney

Czerwiec w Disney Plus to nie tylko Akolita. Lista nowości i kontynuacji

Oprócz dostępnych już pierwszych odcinków serialu "Akolita" oraz kolejnych sezonów seriali "Family Guy" i "Ojciec chrzestny Harlemu" na platformę Disney+ zmierza dużo innych ciekawych produkcji. Pełna lista nowości i kontynuacji w Disney+ na czerwiec:

4 czerwca - LA Clippers: Walka o zwycięstwo;

5 czerwca - Gwiezdne Wojny: Akolita - serial oryginalny, dwa odcinki w dniu premiery, kolejne co tydzień;

5 czerwca - Family Guy: Głowa rodziny - sezon 22, 6 premierowych odcinków;

5 czerwca - Ojciec chrzestny Harlemu - sezon 3;

7 czerwca - Becoming Karl Lagerfeld - serial oryginalny, wszystkie odcinki dostępne od 7 czerwca;

7 czerwca - Queenie - sezon 1;

12 czerwca - Witamy we Wrexham - serial oryginalny, sezon 3, dwa odcinki w dniu premiery, kolejne co tydzień;

14 czerwca - Zabójcze umysły - sezon 17, dwa odcinki w dniu premiery, kolejne co tydzień;

19 czerwca - My mieliśmy szczęście - serial oryginalny, dostępne wszystkie odcinki od 19 czerwca;

25 czerwca - Diane von Furstenberg: Na straży stylu - film oryginalny;

26 czerwca - Simpsonowie - sezon 35;

27 czerwca - Lucrecia: Morderstwo w Madrycie.