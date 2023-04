Chyba wszyscy to znamy — chcemy obejrzeć jakiś film, dostosowujemy głośność sprzętu pod pierwsze dźwięki produkcji... a potem się okazuje, że efekty dźwiękowe, gwałtowne wybuchy czy muzykę słychać idealnie, ale musimy się domyślać, co mówią bohaterowie.

Gdy już ustawimy głośność tak, by jednak słyszeć dialogi wypowiadane przez aktorów, nagle pojawiająca się muzyka trzęsie całym naszym domem i blokiem naprzeciwko. I tak siedzimy przez co najmniej dwie godziny z pilotem w ręku, ciągle dostosowując głośność oglądanego filmu pod to, co dzieje się na ekranie, a przecież nie o to chodzi.

Amazon mówi: podkręć dialogi! Z funkcji Dialogue Boost skorzystamy także w Polsce

Za rozwiązanie tego problemu wziął się Amazon. Dzięki funkcji Dialogue Boost zwiększymy głośność dialogów w stosunku do muzyki i efektów dźwiękowych. Opcja ta działa w oparciu o sztuczną inteligencję. Aby ją włączyć, musimy udać się do menu wyboru napisów i wersji dźwiękowej, a następnie poszukać "English Dialogue Boost" — funkcja dostępna jest w trzech wersjach, czyli niskiej, średniej i wysokiej.

Na blogu Amazona czytamy, że nowa funkcja jest dostępna w wybranych filmach i serialach Amazon Originals. Wśród tytułów znajdziemy "Beautiful Boy", "Being the Ricardos", "Tom Clancy’s Jack Ryan", "The Marvelous Mrs. Maisel", "The Big Sick". Nie jest tego wiele, ale nie martwcie się — funkcja Dialogue Boost ma być dostępna dla większej liczby produkcji jeszcze w tym roku.

Z racji tego, jak bardzo przydatna jest możliwość regulacji głośności dialogów, możemy się także spodziewać, że pozostałe popularne serwisy streamingowe będą chciały wprowadzić ją również na swoje platformy.