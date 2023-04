Nowe szaty HBO Max. To będzie Max. Tylko Max

Ilona Dobijańska Streaming

To już pewne. Na rynek serwisów streamingowych wkroczy nowy (choć nie do końca) serwis. Siły łączą Discovery+ oraz znane nam już HBO Max. Ta zmiana dotyczy także Polski. Jaka będzie cena abonamentu Max i co zobaczymy w serwisie?

Zdjęcie Już wkrótce swoje ulubione filmy i seriale obejrzymy na nowej platformie. Oto Max. / 123RF/PICSEL