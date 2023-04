Już wkrótce z pewnością znajdę się przed telewizorem, żeby zrobić sobie maraton wszystkich części "Harry’ego Pottera". Usunięcie tytułów z platformy to dobry pretekst do wielogodzinnego oglądania. Wśród filmów i seriali przeznaczonych do usunięcia mamy też "Diunę" z 1984 roku, film "Baby Driver" z Anselem Elgortem i Lily James, a także "Nie czas umierać", co zasmuci fanów historii Jamesa Bonda. Co jeszcze zniknie z HBO Max?

Co znika z HBO Max w kwietniu 2023? Lista filmów i seriali

Lista znikających filmów i seriali nie jest krótka, ponieważ znalazło się na niej aż 57 pozycji. Na obejrzenie niektórych tytułów mamy też bardzo mało czasu — pierwszy film zniknie z platformy już za dwa dni. Przy planowaniu seansów warto zwrócić uwagę właśnie na pierwsze pozycje w zbiorze.

Jest też dobra wiadomość. Większość z filmów i seriali, jakie są przeznaczone do usunięcia, z HBO Max zniknie dopiero pod koniec miesiąca, mamy więc chwilę na to, by nadrobić ewentualne zaległości albo przypomnieć sobie ulubione filmy. Niewykluczone, że tytuły wrócą kiedyś do serwisu, jednak obecnie nie ma się co oszukiwać — to ostatnia dzwonek na to, by zobaczyć je na HBO Max.

Mrs. America. 14 kwietnia 2023

14 kwietnia 2023 Kot-o-ciaki. 15 kwietnia 2023

15 kwietnia 2023 Oko bez twarzy. 20 kwietnia 2023

20 kwietnia 2023 Otto Barbarzyńca. 29 kwietnia 2023

29 kwietnia 2023 Fritzi: przyjaźń bez granic. 30 kwietnia 2023

30 kwietnia 2023 Przyczajony tygrys, ukryty smok. 30 kwietnia 2023

30 kwietnia 2023 Candyman. 30 kwietnia 2023

30 kwietnia 2023 Harry Potter i Kamień Filozoficzny. 30 kwietnia 2023

30 kwietnia 2023 Harry Potter i Komnata Tajemnic. 30 kwietnia 2023

30 kwietnia 2023 Harry Potter i Więzień Azkabanu. 30 kwietnia 2023

30 kwietnia 2023 Harry Potter i Czara Ognia. 30 kwietnia 2023

30 kwietnia 2023 Harry Potter i Zakon Feniksa. 30 kwietnia 2023

30 kwietnia 2023 Harry Potter i Książę Półkrwi. 30 kwietnia 2023

30 kwietnia 2023 Harry Potter i Insygnia Śmierci cz. I. 30 kwietnia 2023

30 kwietnia 2023 Harry Potter i Insygnia Śmierci cz. II. 30 kwietnia 2023

Złe prawo. 30 kwietnia 2023

30 kwietnia 2023 Słodkie rzeczy. 30 kwietnia 2023

30 kwietnia 2023 Sponsor. 30 kwietnia 2023

30 kwietnia 2023 Niezidentyfikowany. 30 kwietnia 2023

30 kwietnia 2023 Wszystkie piękne koniki. 30 kwietnia 2023

30 kwietnia 2023 Wuhai. 30 kwietnia 2023

30 kwietnia 2023 Trzeba ich rozwieść. 30 kwietnia 2023

30 kwietnia 2023 Projekt Klasy. 30 kwietnia 2023

30 kwietnia 2023 Opowieści mojego ojca. 30 kwietnia 2023

30 kwietnia 2023 San Andreas. 30 kwietnia 2023

30 kwietnia 2023 Diuna. 30 kwietnia 2023

30 kwietnia 2023 Chłopiec w pasiastej piżamie. 30 kwietnia 2023

30 kwietnia 2023 Spokój w sercu. 30 kwietnia 2023

30 kwietnia 2023 To dla twojego dobra. 30 kwietnia 2023

30 kwietnia 2023 Zostaniemy zapomniani. 30 kwietnia 2023

30 kwietnia 2023 Czym jest wolność? 30 kwietnia 2023

30 kwietnia 2023 Zuzia i tajemnica Mruczka. 30 kwietnia 2023

30 kwietnia 2023 Respect - Królowa Soul. 30 kwietnia 2023

30 kwietnia 2023 Salt-N-Pepa. 30 kwietnia 2023

30 kwietnia 2023 Na życiowym zakręcie. 30 kwietnia 2023

30 kwietnia 2023 Zdechnąć trzeba, żebyście przyjechali. 30 kwietnia 2023

30 kwietnia 2023 Przygody młodego wilkołaka. 30 kwietnia 2023

30 kwietnia 2023 Zabójstwo dwojga kochanków. 30 kwietnia 2023

30 kwietnia 2023 Wielkie otwarcie. 30 kwietnia 2023

30 kwietnia 2023 Kochanek. 30 kwietnia 2023

30 kwietnia 2023 O Angliku, który wszedł na wzgórze, a zszedł z góry. 30 kwietnia 2023

30 kwietnia 2023 Słodkie cygaro. 30 kwietnia 2023

30 kwietnia 2023 Once. 30 kwietnia 2023

30 kwietnia 2023 Tylko Bóg wybacza. 30 kwietnia 2023

30 kwietnia 2023 Kozaczki z pieprzykiem. 30 kwietnia 2023

30 kwietnia 2023 Baby Driver. 30 kwietnia 2023

30 kwietnia 2023 Nie czas umierać. 30 kwietnia 2023

30 kwietnia 2023 Idź twardo: historia Deveya Coxa. 30 kwietnia 2023

30 kwietnia 2023 Zanim się pojawiłeś. 30 kwietnia 2023

Jesteśmy kwita. 30 kwietnia 2023

30 kwietnia 2023 Zabójczy koktajl. 30 kwietnia 2023

30 kwietnia 2023 Złoto dla psów. 30 kwietnia 2023

30 kwietnia 2023 Baader-Meinhof. 30 kwietnia 2023

30 kwietnia 2023 Błękit morza. 30 kwietnia 2023

30 kwietnia 2023 Sunny Bunnies Themes. 06 maja 2023

06 maja 2023 Słoneczne Zajączki. 06 maja 2023

06 maja 2023 Na planie. 07 maja 2023