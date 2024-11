Co nowego w Max w listopadzie? Hity, których nie możesz przegapić

Co oglądać w Max? Nie tylko Diuna: Proroctwo

Max to platforma streamingowa Warner Bros. Discovery, która jest następcą HBO Max. 11 czerwca Max oficjalnie zadebiutował m.in. w Polsce i od tamtej pory do zasobów biblioteki nieustannie dodawane są nowe pozycje. Nowości pojawiają się w każdym miesiącu, a niekiedy nowych filmów i seriali jest tyle, że niemal każdy dzień obfituje w ogłoszenia.

Tak jest i tym razem - wśród podanych premier jest sporo wyczekiwanych produkcji. Choćby serial "Diuna: Proroctwo". Wywodząca się z uniwersum Diuny Franka Herberta, wyczekiwana produkcja podąża za dwiema siostrami Harkonnen, które walczą z siłami zagrażającymi przyszłości ludzkości - i zakładają legendarną sektę, która stanie się znana jako Bene Gesserit. Premiera serialu "Diuna: Proroctwo" miała miejsce w Max 18 listopada. Co jeszcze czeka na subskrybentów w listopadzie? Oto produkcje, które trafią na platformę w najbliższych dniach.

Filmy i seriale w Max. To warto obejrzeć w listopadzie

Oprócz serialu "Diuna: Proroctwo" wśród dokumentów, seriali i programów, które trafią do zasobów Max w najbliższych dniach, znajdują się też m.in. "Trzy kobiety". Produkcja ukazuje tytułowe trzy kobiety z bardzo różnych środowisk, które podejmują radykalne kroki, aby odkryć swoje prawdziwe pragnienia. "Powrót Millie Black" to z kolei seria ukazująca, jak po dekadach spędzonych w Wielkiej Brytanii, detektyw Millie Black wraca na Jamajkę i zajmuje się sprawą, która wiąże się z wpływową rodziną. "Rozbić bank. Jeden makler, 50 miliardów" to natomiast dokument o zagmatwanym świecie finansów. Trader, który ukrył transakcje o wartości 50 miliardów euro w dużym międzynarodowym banku oraz jego byli przełożeni, ujawniają wszystkie strony skandalu.

Gabrielle Creevy jako Maggie Wilkin w serialu Trzy kobiety. Warner Bros materiał zewnętrzny

Jeśli chodzi o filmy, które trafią do biblioteki Max w drugiej połowie listopada, zapowiedziano m.in. "Bez litości" z Denzelem Washingtonem. Pojawi się on w roli uznanego za zmarłego byłego agenta, który postanawia pomóc prześladowanej przez gangsterów dziewczynie. "Duchy w Wenecji" to natomiast filmowa adaptacja powieści Agathy Christie. Emerytowany Poirot niechętnie bierze udział w seansie spirytystycznym, podczas którego zamordowany gość wciąga go do mrocznego świata. Także bazujący na twórczości pisarki film "Morderstwo w Orient Expressie" trafi wkrótce do Max.

W "Duchach w Wenecji" wystąpił m.in. Kenneth Branagh. materiały prasowe

Co jeszcze? "Ja, kapitan" to opowieść o podróży dwóch nastoletnich senegalskich chłopców, którzy opuszczają rodzinny Dakar, aby dotrzeć do Włoch i uciec od ubóstwa. Nie zabraknie także filmów wprowadzających widzów w przyjemny, świąteczny klimat: "Świąteczna afera w North Pole", "Dwanaście Wigilii" i "Artur ratuje Gwiazdkę" to propozycje na drugą połowę listopada.

Lista nowości w Max. Co oglądać w listopadzie?

Druga połowa listopada w Max to sporo nowych filmów i seriali. Oto pełna lista nowości:

Diuna: Proroctwo - 18 listopada

American Monster XII, odc. 1-10 - 18 listopada

Sister Wives IXX, odc. 1 - 19 listopada

Trzy kobiety, odc. 1-10 - 21 listopada

Gold Rush XV, odc. 1 - 21 listopada

Świąteczna afera w North Pole - 21 listopada

Kawał - 21 listopada

Życie seksualne studentek III, odc. 1 - 22 listopada

Bez litości - 22 listopada

Wszystkie kolory świata pomiędzy czernią a bielą - 22 listopada

Rivière - 22 listopada

Niepoczytalna - 22 listopada

Duchy w Wenecji - 22 listopada

Morderstwo w Orient Expressie - 22 listopada

LEGO Masters. Kierunek Polska, odc. 1 - 24 listopada

People Magazine Investigates VIII, odc. 1 - 25 listopada

Totally Spies VII, odc. 1 - 25 listopada

Powrót Millie Black, odc. 1 - 26 listopada

Outback Crystal Hunters, odc. 1 - 26 listopada

Wellcome to Plathville VI, odc. 1 - 28 listopada

Dwanaście Wigilii - 28 listopada

Szkolne miłości - 28 listopada

Rozbić bank. Jeden makler, 50 miliardów, odc. 1-4 - 29 listopada

Ja, kapitan - 29 listopada

Horoskop - 29 listopada

Kulinarne wędrówki Gordona i przyjaciół IV, odc. 1-2 - 30 listopada

Pechowa Hela II, odc. 1 - 30 listopada

Na dnie - 30 listopada

Artur ratuje Gwiazdkę - 30 listopada

