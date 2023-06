Czerwiec 2023 na Disney+. "Avatar: Istota wody" to hit

Astronomia Powrót na Pandorę. Czy świat z filmu "Avatar" może istnieć naprawdę?

O filmie "Avatar: Istota wody" było bardzo głośno pod koniec zeszłego roku. Po 13 latach, bowiem pierwsza część "Avatara" pojawiła się w kinach w 2009 roku, dane nam było wrócić do fantastycznego świata i przeżyć wraz z bohaterami kontynuację przygód na planecie Pandora. Akcja drugiej części filmu rozgrywa się ponad dziesięć lat po wydarzeniach z pierwszej. Chociaż codzienność na Pandorze nie rozpieszcza, trudno odmówić sobie kolejej wizyty w tym wyjątkowym miejscu. "Avatar: Istota wody" w reżyserii Jamesa Camerona trafi na Disney+ już 7 czerwca 2023 roku.

Komiksy to wasz konik? Włączcie w czerwcu Disney+

Jeżeli lubicie komiksy, to Disney+ ma coś specjalnie dla was. Na pewno kojarzycie Fantastyczną Czwórkę, Spider-Mana, Daredevila, Iron Mana, Hulka czy X-Menów. Pewnie wiecie też, że ich twórcą był Stan Lee. Na Disney+ pojawiają się dwie pozycje, które z pewnością zainteresują fanów Marvela. Pierwsza z nich to serial "Tajna inwazja", którego odcinki będą się pojawiać na platformie od 21 czerwca. Druga to natomiast film dokumentalny o tytule "STAN LEE".

Co nowego na Disney+ w czerwcu 2023? Lista nowości

Chociaż na pierwszy rzut oka może się wydawać, że nowych filmów i seriali nie przybędzie zbyt dużo, zdecydowanie będzie co oglądać. I są to pozycje nie byle jakie. Poza wspomnianymi już produkcjami, zobaczymy też "Wielkie nadzieje", czyli sześcioodcinkowy serial oparty na powieści Dickensa, czy serial kryminalny "Saint X", ale to oczywiście nie wszystko.

SAINT X. 7 czerwca 2023

7 czerwca 2023 Avatar: Istota wody. 7 czerwca 2023

7 czerwca 2023 Flamin’ Hot: smak sukcesu. 9 czerwca 2023

9 czerwca 2023 Rolnictwo na nowo. 14 czerwca 2023

14 czerwca 2023 Odnaleźć siebie. 14 czerwca 2023

14 czerwca 2023 Goło i wesoło. 14 czerwca 2023

14 czerwca 2023 STAN LEE. 16 czerwca 2023

Tajna inwazja. 21 czerwca 2023

21 czerwca 2023 Najlepsi. 23 czerwca 2023

23 czerwca 2023 Home Improvement. Sezony 1-8. 28 czerwca 2023

28 czerwca 2023 Wielkie nadzieje. 28 czerwca 2023

28 czerwca 2023 Gotowanie w ciemno. 29 czerwca 2023