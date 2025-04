GeForce NOW: usługa, która pozwala zapomnieć o wymaganiach sprzętowych gier

Czy to oznacza, że miłośnicy elektronicznej rozrywki są skazani na jeden wybrany wcześniej system (np. konsola) lub na granie w minimalnych lub średnich ustawieniach graficznych? Niekoniecznie! Wtedy właśnie na scenę wkracza GeForce NOW - cały na zielono, flagowy serwis NVIDIA, który pięć lat temu zrewolucjonizował koncepcję grania na PC, eliminując potrzebę inwestowania w wydajny komputer, a nawet konieczność jego posiadania. Jak działa ta przełomowa usługa i jakie nowości oferuje użytkownikom? Sprawdziliśmy to.

GeForce NOW to znacznie więcej niż kolejna platforma streamingowa. To technologiczna rewolucja umożliwiająca każdemu - niezależnie od posiadanego sprzętu - dostęp do najnowszych gier, w tym wysokobudżetowych produkcji klasy AAA, w jakości, o której wcześniej można było jedynie marzyć, czytając oficjalne wymagania sprzętowe. I to praktycznie bez kompromisów, bez zużywania miejsca na dysku i marnowania czasu na procesy instalacyjne, a co najważniejsze - bez konieczności regularnej modernizacji komputera.

VOD dla graczy

Na pierwszy rzut oka GeForce NOW przypomina popularne serwisy VOD. Zasada funkcjonowania jest rzeczywiście podobna - ale zamiast filmów czy muzyki, NVIDIA wykorzystuje potężne centra danych rozmieszczone strategicznie na całym świecie (w tym również w Polsce!), by umożliwić użytkownikom uruchamianie gier PC w czasie rzeczywistym poprzez przeglądarkę internetową lub dedykowaną aplikację zainstalowaną na dowolnym urządzeniu.

Cały proces jest niezwykle prosty i sprowadza się jedynie do dwóch czynności - do zalogowania się i wybrania ulubionej gry. Nie ma potrzeby pobierania dziesiątek czy nawet setek gigabajtów danych, przechodzenia przez skomplikowane procesy instalacji, a następnie aktualizacji i konfiguracji sterowników.

Pełna moc niezależnie od sprzętu

Jednym z największych atutów GeForce NOW jest imponująca kompatybilność platformowa, dzięki której z usługi NVIDIA można korzystać niezależnie od posiadanego sprzętu i lokalizacji. Serwis działa płynnie na szerokiej gamie urządzeń: smartfonach, mobilnych sprzętach z systemem Android, telewizorach, przystawkach Smart TV (np. NVIDIA SHIELD), Steam Decku, urządzeniach VR/MR. Minimalne wymagania techniczne są zaskakująco przystępne - wystarczy dwurdzeniowy procesor taktowany zegarem 2 GHz (lub Qualcomm Snapdragon X Arm), 4 GB pamięci RAM, dowolna karta graficzna z ostatnich 10 lat obsługująca DirectX 11 oraz 64-bitowy system Windows 10 lub nowszy.

Jedynym kluczowym warunkiem jest dostęp do szybkiego i stabilnego połączenia internetowego - minimum 25 Mb/s dla rozdzielczości 1080p przy 60 FPS lub 45 Mb/s dla jakości 4K przy 120 FPS. Optymalne doświadczenie zapewnia przewodowe połączenie Ethernet lub Wi-Fi 5 GHz, ale usługa NVIDIA GeForce NOW doskonale sprawdza się również poza domem - radzi sobie świetnie nawet w sieciach LTE.

Możliwości sterowania są równie elastyczne - oprócz klasycznego zestawu klawiatura-mysz, gracze mogą korzystać z szerokiej gamy kontrolerów. GeForce NOW obsługuje popularne pady do konsol, a także wiele modeli kompatybilnych z łącznością Bluetooth lub USB.

Magia NVIDII

Korzystając z GeForce NOW - szczególnie w wariancie Ultimate - można definitywnie zapomnieć o kompromisach jakościowych i wydajnościowych. Niezależnie od technicznego zaawansowania gry, natychmiast po jej uruchomieniu parametry graficzne są automatycznie ustawiane do najwyższych poziomów, a całość wspierają nowoczesne technologie, które wzbogacają doświadczenie z rozgrywki.

Jedną z takich technik jest DLSS (Deep Learning Super Sampling), która optymalizuje efekty graficzne, poprawiając jakość obrazu przy jednoczesnym zachowaniu płynności, a NVIDIA Reflex minimalizuje opóźnienia do poziomu praktycznie niewyczuwalnego nawet podczas intensywnej rozgrywki. Z kolei Cloud G-SYNC dba o perfekcyjną synchronizację obrazu, eliminując tzw. efekt rozrywania (screen tearing). Do tego dochodzi zapewniający niezwykle realistyczne odwzorowanie światłocieni Ray tracing oraz rozszerzający paletę kolorów HDR (na kompatybilnych urządzeniach), co znacząco podnosi poziom immersji. Wszystkie te zaawansowane funkcje, które jeszcze niedawno były dostępne wyłącznie dla posiadaczy high-endowych komputerów stacjonarnych, teraz można wykorzystać na dowolnym urządzeniu i w dowolnym miejscu.

Kolekcja gier zawsze pod ręką

GeForce NOW nie narzuca użytkownikom ograniczeń w postaci konieczności ponownego zakupu gier. Zamiast tego pozwala na wykorzystanie posiadanych już tytułów w bibliotekach popularnych platform dystrybucyjnych PC.

W tej chwili wachlarz gier w usłudze GeForce NOW obejmuje ponad 2 200 pozycji, ale jest regularnie poszerzany o najnowsze premiery jak np. niedawno dodane South of Midnight czy popularne Blue Prince. Wśród wspieranych produkcji znajdują się największe hity, między innymi:

Baldur's Gate 3,

Assassin’s Creed Shadows,

Kingdom Come Deliverance 2,

South of Midnight,

iNZOI,

Diablo 4,

Indiana Jones i Wielki Krąg,

League of Legends,

Fortnite,

Counter-Strike 2,

Wiedźmin 3: Dziki Gon,

Cyberpunk 2077,

Split Ficition,

Avowed,

Monster Hunter Wilds.

Komputer do gier na każdą kieszeń

GeForce NOW oferuje użytkownikom elastyczność w wyborze planów subskrypcyjnych, dostosowanych zarówno do potrzeb graczy okazjonalnych, jak i najbardziej wymagających profesjonalistów. Bezpłatny plan umożliwia godzinne sesje, stanowiąc idealną opcję dla osób grających sporadycznie lub chcących przetestować możliwości usługi.

Użytkownicy, którym zależy na lepszej jakości, ale niekoniecznie na absolutnie najwyższych ustawieniach, mogą wybrać subskrypcję Performance - za 54 zł miesięcznie (około 20 proc. taniej w planie półrocznym) otrzymują dostęp do wydłużonych, sześciogodzinnych sesji na sprzęcie porównywalnym z PC wyposażonym w karty graficzne klasy RTX 2080 lub RTX 3080, zapewniające jakość obrazu w rozdzielczości 1440p QHD przy stabilnych 60 klatkach na sekundę.

Jednak prawdziwa rewolucja zaczyna się wraz z pakietem Ultimate, kosztującym 109 zł miesięcznie lub ok. 89 zł w zobowiązaniu na sześć miesięcy. Dzięki implementacji układów RTX 4080 opartych na architekturze Ada Lovelace, gracze mogą cieszyć się rozdzielczością 4K, obsługą monitorów panoramicznych oraz imponującym poziomem płynności animacji, który rzadko spada poniżej magicznej bariery 100 klatek na sekundę.

Najwyższy plan GeForce NOW jest naturalnie najdroższy, ale oferuje również najwięcej. Biorąc pod uwagę, że sama karta graficzna w tradycyjnym wydaniu kosztuje około pięciu tysięcy złotych, za równowartość tego pojedynczego komponentu użytkownik może korzystać ze wszystkich udogodnień platformy NVIDIA GeForce NOW przez ponad pięć lat.

W praktyce ten okres może być nawet dłuższy - NVIDIA nie wymusza długoterminowych zobowiązań, regularnie aktualizuje plany (zwiększając możliwości poszczególnych abonamentów) i pozwala na anulowanie subskrypcji w dowolnym momencie. Takie podejście umożliwia elastyczne planowanie czasu na granie. Dla osób, które z różnych powodów nie dysponują dużą ilością wolnego, GeForce NOW oferuje również przepustki jednodniowe - świetną alternatywę dla standardowych abonamentów, idealną na weekendowy maraton z nową, długo wyczekiwaną produkcją. Dostęp do pakietów Performance i Ultimate kosztuje odpowiednio 21 zł i 43 zł za dzień.

Granie bez ograniczeń

Jeszcze nie tak dawno w przeglądarce internetowej można było, co najwyżej, zagrać w prostą grę we Flashu. GeForce NOW pozwala na uruchamianie najbardziej wymagających, wysokobudżetowych tytułów w najwyższych ustawieniach graficznych z płynnością zarezerwowaną dotychczas wyłącznie dla posiadaczy komputerów z najwyższej półki.

GeForce NOW to znacznie więcej niż tylko usługa grania w chmurze - NVIDIA nie tylko nadąża za oczekiwaniami graczy, ale często je wyprzedza. Dzięki nieustannemu rozwojowi systematycznie przesuwa granice możliwości, czego dowodem jest niedawne dodanie pełnego wsparcia dla wirtualnej i mieszanej rzeczywistości (VR i MR), integracja z przenośną konsolą Valve Steam Deck, a także otwarcie kolejnych centrów danych - w 2024 roku jedno z nich uruchomiono w Warszawie, co znacząco zredukowało opóźnienia dla polskich graczy łączących się z serwerami NVIDIA.

GeForce NOW to konsola nowej generacji, wysokiej klasy PC i wirtualne centrum rozrywki w jednym - zawsze dostępne, stanowi doskonałą alternatywę dla współczesnych graczy, którzy nie chcą ograniczać się do jednego systemu ani wybierać między mocą a mobilnością. Wystarczy podstawowy sprzęt i dostęp do odpowiednio szybkiego łącza internetowego, by cieszyć się graniem bez jakichkolwiek ograniczeń.

Płatna współpraca